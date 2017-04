Polícia Civil realiza leilão de veículos apreendidos

CARATINGA – A Polícia Civil realizará no próximo dia 24 de abril mais um leilão de veículos apreendidos por infração de trânsito. O leilão será realizado no salão de eventos do América Futebol Clube. No total serão leiloados 498 veículos, entre motos e automóveis; sendo que destes 215 são considerados ‘sucatas’, ou seja, não poderão circular, servindo apenas para aproveitamentos de peças e 283 são considerados ‘recuperáveis’, que poderão circular novamente, isto após reforma, vistoria e licenciamento.

Dentre os recuperáveis, o responsável pelo leilão destaca que serão levados a hasta pública veículos como Siena, Celta, Corsa, Vectra, Peugeot, Gol, Santana, Palio, dentre outros. Destacou ainda que 181 motos da marca Honda modelo CG estarão sendo leiloadas na condição de recuperável, além de várias modelo Strada, Twister, NXR, POP 100 e Biz.

Os interessados em participar do leilão poderão fazer uma visita ao pátio da Guinchocar, situado na Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 4.768 – Bairro das Graças, do dia 18 ao dia 23 de abril, das 09h às 12h e das 14h às 17h, onde poderão fazer uma inspeção visual nos veículos a serem leiloados.

O leiloeiro Clemilson Calais ressaltou que o leilão tem vários objetivos, sendo os principais, reduzir o número de veículos recolhidos no pátio, resultando em mais espaço, resolvendo o problema da superlotação; ressarcimento ao erário público de impostos não recolhidos; evitar problemas de saúde pública como dengue e infestação de roedores e animais peçonhentos, pois com o acúmulo de veículos, exposto ao desgaste natural (sol, chuva etc), estes se tornam locais de reprodução desses animais, inclusive a dengue; Impedir danos ao meio ambiente, pois devido ao tempo em que ficam parados e expostos a intempéries o restante de combustível nos tanques e óleo do motor poderão vazar e contaminar o solo; Perda ou diminuição do valor mercadológico do bem.

Os lances iniciais das motos recuperáveis iniciam em R$ 100,00 e dos carros recuperáveis a iniciam em R$ 800,00. O edital e a tabela de veículos a serem leiloados poderão serem baixados no site do DETRAN-MG (menu leilão), ou diretamente na Delegacia Regional de Polícia Civil, situada na avenida João Caetano do Nascimento, nº 717 – Bairro Limoeiro e no pátio Guinchocar, situado na Presidente Tancredo Neves, nº 4.768 – Bairro das Graças, ambos em Caratinga.

Ainda conforme destacado pelo leiloeiro, o pagamento dos veículos arrematados será realizado através de DAE – Documento de Arrecadação Estadual, que será entregue ao arrematante no ato do arremate, e deverá ser quitado em agência bancária no prazo de até 3 dias. Após a quitação, o arrematante receberá a carta e a nota de arrematação e a liberação para retirar seu veículo do pátio.

Clemilson Calais ainda enfatiza, que visando agilizar os procedimentos, para as pessoas que desejarem participar dos leilões, poderão realizar um pré-cadastro diretamente no site www.detran.mg.gov.br.

ESCLARECENDO DÚVIDAS SOBRE O LEILÃO

Veículo recuperável: É aquele que após ser recuperado, receberá o licenciamento e poderá voltar a circular.

Veículo sucata: É aquele que deverá ser desmontado e não poderá voltar a circular. Só poderá ser arrematado por pessoa jurídica.

Pagamento: A pessoa que arrematar o veículo receberá um DAE (documento de arrecadação estadual) e terá três dias úteis para quitá-lo diretamente nas agências bancárias do Itaú; Brasil; Bradesco; Mercantil do Brasil e Bancoob. Nenhum valor é pago no momento do arremate.

Documentos necessários para arrematar veículo: cédula de identidade, CPF e comprovante de endereço. E no caso de empresas, cópia do cartão CNPJ.

A comissão de leilão frisa que não existem despesas com o pátio e nem tem que pagar comissão para o leiloeiro.