Comércio funcionará em horário normal, às vésperas da Páscoa

CARATINGA– A páscoa se aproxima. As expectativas da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) para a data, indicam que o volume de venda real, descontada a inflação, deverá crescer 1,3% em relação a 2016, segundo a Confederação nacional do Comércio (CNC). Será o primeiro crescimento real desde 2014, quando houve um aumento de 2,6% nas vendas. No entanto, a maioria dos estabelecimentos não terá horário especial de funcionamento na cidade.

Em Caratinga, os mais variados ovos de páscoas, tradicionais na data; ou chocolates, em geral, estão disponíveis em lojas especializadas e supermercados. Há também a versão caseira (ovos de colher) que tem feito bastante sucesso entre os consumidores. No entanto, apesar do comércio estampar os chocolates em suas prateleiras ao longo do mês de março, quem ainda não garantiu o seu presente de Páscoa deverá se apressar.

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), o horário de funcionamento do comércio às vésperas da Páscoa segue dentro da normalidade, com expediente hoje até às 19h e no sábado até o 12h. Na sexta-feira da paixão, as portas ficarão fechadas, como de costume.

O DIÁRIO percorreu alguns estabelecimentos para saber como os lojistas estão se preparando para as vendas. O gerente de um supermercado de Caratinga, Célio Dias, o movimento já estava intenso ao longo do mês de março e deve se intensificar hoje, sábado e domingo. O local funcionará de 8h às 22h. “Esperamos um público ainda maior, porque as pessoas geralmente deixam para a última hora”.

Os ovos variam entre R$ 7 e R$ 40, de acordo com os tamanhos e novidade. Célio afirma que a criançada já tem os seus prediletos. “Com brinquedos, criativos, personagens, chamam mais atenção. Para os adultos, temos a opção de kits, onde você pode montar sua cesta de acordo com sua criatividade”.

Os consumidores estão atentos aos preços e têm gostado do que está disponível. A dona de casa Rosilene Batista, que fazia compras com a filha Tarsila Silva, aprovou as ofertas. “Estou pensando agora. Tem bastante variedades, estou gostando do preço”. Por sua vez, Tarsila comentou a situação de maneira bem humorada. “Estou na esperança de ganhar um (ovo). Pretendo ganhar o grande. O preço está ótimo. Muita variedade”.

Nas lojas especializadas o horário de funcionamento será diferenciado. Na Brasil Cacau, o movimento está intenso desde o dia da semana. Segundo a administradora Elciene Condé, a expectativa é de aumentar as vendas nessa reta final. “Tivemos um pequeno crescimento das vendas esse ano, em relação ao ano passado. Esperamos um movimento ainda maior agora, temos várias opções de chocolates, estamos dando 10% de desconto nos ovos. Os clássicos e trufados estão vendendo bastante”.

Os preços variam entre R$ 20 a R$ 49. A loja funcionará no sábado (15), em horário especial de 8h30 às 19h30.