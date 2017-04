Adolescente agride homem que teria testemunhado contra ele

CARATINGA – Um adolescente, 17 anos, foi apreendido na noite desta terça-feira (12) depois de agredir com pauladas Márcio Teodoro Pereira, 35. O fato aconteceu na Rua Raul Soares, próximo a Câmara Municipal. Segundo levantamentos feitos pela Polícia Militar, o menor tomou essa atitude após reconhecer a vítima, que teria testemunhado contra ele em um caso de furto.

De acordo com testemunhas, e as imagens gravadas por uma câmera de segurança, o menor foi muito agressivo e a vítima ficou muito ferida. As agressões só cessaram quando o vereador Diego (PSD), que é policial civil, interveio. O delegado Rodrigo Cavassoni, responsável pela Delegacia de Polícia Civil de Bom Jesus do Galho, também passava pela Rua Raul Soares e ajudou na contenção do menor.

A vítima foi socorrida pelos bombeiros militares e levada para atendimento médico. A Polícia Militar foi acionada e conduziu o adolescente para Delegacia de Polícia Civil.