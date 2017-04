Motociclista morre em colisão na BR-116, em Inhapim

DA REDAÇÃO – O motociclista Jackson Henrique Gonçalves, 21 anos, morreu em virtude de uma colisão ocorrida na madrugada de ontem. O acidente, que também envolveu um caminhão, aconteceu no km 506 da BR-116, em Inhapim.

Jackson pilotava a moto, placas de Ubaporanga, e seguia sentido Inhapim. Informações preliminares apontam que ele teria invadido a contramão e colidido contra um caminhão, placas de Santa Maria de Jetibá (ES). Essa também é a versão do motorista do caminhão, Douglas Oliveira Moroni, 23. No entanto um laudo feito pela Perícia Técnica da Polícia Civil irá apontar as causas do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e fez o registro da ocorrência.