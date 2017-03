Nathan Vieira: Lotação esgotada em lançamento de CD

DA REDAÇÃO- O músico caratinguense Nathan Vieira se apresentou no Centro Cultural Casarão das Artes, no último dia 18, para o lançamento de seu primeiro CD. Para o cantor, os ingressos esgotados em um dia de antecedência, sinalizam “algo próspero em nossa música”. Ele delineia suas interpretações com poesia, letras românticas e um jeito todo mineiro.

O show teve início uma hora depois do marcado, pois teve como atração de abertura, o também violonista e compositor Manoel Boca e em seguida a leitura de um texto da professora Lígia Matos, contando de uma forma emocionante um pouco da trajetória de Nathan.

Para este evento, Nathan Vieira convidou ainda Analígia Matos, nos violões e o maestro Eroni Mendonça ao piano. “Bonito ver a emoção tomando conta dos artistas, ali naquele palco e comandando o público com maestria, foi notória a entrega dos fãs desde a primeira música. Foi um momento único e inesquecível.

Ver tanta gente que admira e valoriza o trabalho que venho fazendo há anos, na valorização da cultura e da nossa música. E esse projeto teve seu tempo certo de amadurecimento. Fui muito seletivo na escolha das canções, dos convidados no CD e fiquei muito feliz com o resultado e com a resposta do público ali presente”, comenta Nathan Vieira.

De certo, este show foi um momento único e inesquecível para Nathan Vieira, que já traz na bagagem, itens essenciais para conquistar o reconhecimento de seu trabalho: carisma, poesia, talento, voz, entrosamento, sensibilidade e potencial.

Se você ficou curioso para ouvir o CD, eles podem ser encontrados na Loja Tribu’s na Rua Raul Soares e no Casarão das Artes, na Rua João Pinheiro.