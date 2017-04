Imóvel que abrigava o fórum receberá secretarias da Prefeitura de Caratinga

CARATINGA- O prefeito de Caratinga, Dr. Welington confirmou durante coletiva realizada na manhã de ontem, que o imóvel que abrigava o Fórum Desembargador Faria e Sousa, situado à Praça Getúlio Vargas, 40, centro, receberá algumas secretarias da Prefeitura de Caratinga.

Em 2014 foi aprovado o tombamento do imóvel como patrimônio cultural, realizado pelo Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural de Caratinga. A aprovação se deu nos termos dos pareceres e plantas constantes do processo. A preocupação com o tombamento se deu logo após o anúncio da construção da nova sede do Fórum, no Bairro Santa Zita, inaugurada no dia 7 de dezembro de 2016.

De acordo com Dr. Welington, a mudança proporcionará economia aos cofres do município, que hoje arca com alto aluguel de imóveis onde estão instaladas algumas secretarias. “O município de Caratinga custeia mais de R$ 230 mil só com aluguel. Então, estamos buscando agora, se Deus quiser, onde funcionava o Fórum, levar o máximo de secretarias possíveis para amortizarmos os valores desses aluguéis que infelizmente estão impactando e muito a administração”.

A Prefeitura acredita que em junho deste ano, durante as festividades de 169 anos de Caratinga, o novo espaço já esteja em pleno funcionamento. “Esperamos que consigamos, durante a realização do ‘Buteco é Coisa Nossa’ e a festa de aniversário da cidade, a inauguração do novo local de funcionamento da Prefeitura”.