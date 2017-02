Vereadores: agora é pra valer

Walber Gonçalves de Souza

Nesta terça, 14 de fevereiro, a Câmara de Vereadores de Caratinga começa seus trabalhos legislativos de 2017. Para alguns dos legisladores é uma data histórica, pois representa a primeira reunião ordinária no plenário da casa legislativa. Já para a população torna-se mais uma vez, a renovação da tão desiludida esperança.

A sabedoria popular diz que “se você quer conhecer um homem dê poder a ele”. Nas urnas o poder foi dado, na diplomação confirmado. Com o tempo passaremos a conhecer e saber quem é quem. Como não houve uma renovação total, este ditado se aplica praticamente aos novatos; pois os vereadores veteranos já demonstraram seu perfil. Mesmo assim é importante dizer que, como diria outro ditado popular, alguns deles deixaram de ser pedras para virarem vidraças. Então vamos aguardar para ver como serão suas atuações.

Bertold Brecht no seu famoso texto “O analfabeto político” alerta sobre a nossa displicência em relação aos temas que envolvem a política; para ele “o analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que de sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado, e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio…”.

Pegando carona neste pensamento, podemos afirmar que muitos dos vereadores eleitos o foram justamente porque nossa sociedade, infelizmente, ainda é composta por um enorme contingente de analfabetos políticos. Trocamos nossos votos por migalhas. Assim, generalizando e praticamente sem nenhum medo de errar, podemos afirmar que o perfil desta câmara não será diferente das anteriores. Tomara que eu toste a língua!

Digo isto pois nossos vereadores não conseguem se ver fora do paternalismo populista, que ilude as pessoas, gerando uma miséria eleitoral. Sendo muito generoso, quem escaparia deste rótulo? Tenho acompanhado algumas entrevistas pela mídia local, feitas com vários vereadores, certas respostas são simplesmente a declaração de que nem mesmo eles sabem para que foram eleitos. Alguns chegam a afirmar que foram eleitos para resolverem problemas pontuais dos seus eleitores. Uma vergonha!

Para os nossos ditos representantes pensar a cidade, seus problemas e dilemas parece ser uma prática ainda muito distante e mesmo que entre os dezessete uns três ou quatro pensem e ajam assim, acabam sendo vencidos e abafados em meio à mediocridade dos demais legisladores.

A partir de hoje veremos quem é quem. Saberemos que é o vereador que joga para a galera; o vereador que continua pensando criminosamente a melhor forma de tirar vantagem em tudo; o vereador que gosta de ficar em cima do muro e nunca toma uma atitude; o vereador pidão, que parece ser um contínuo de luxo do poder executivo; o vereador corporativista; o vereador que luta pelos interesses da comunidade; o vereador que fiscaliza; o vereador que propõe projetos; o vereador que sabe a sua função e aquele que não sabe de nada.

Agora é pra valer! E seria um bom começo dar uma resposta concreta para a comunidade sobre os casos envolvendo os vereadores nos escandalosos casos de extorsão e dinheiro nas peças íntimas. É um absurdo vereador condenado em segunda instância ainda estar na mesa diretora. Por mais que seja legal, lembrando que nossas leis são muito suspeitas, principalmente pelo grau do caráter de quem as cria, é uma atitude de tamanha imoralidade, uma sinalização clara da direção que esta legislatura terá. Sem falar naquela inesquecível cena de juramento com uniforme de presidiário.

Agora é pra valer! Veremos quem terá a coragem de estudar os contratos que envolvem os poderes públicos (pelo visto as cooperativas fantasiosas continuaram presentes), de fiscalizar como estão sendo gastos as verbas da câmara, de denunciar os desmandos caso eles ocorram.

Um dia fui questionado por um vereador sobre a postura do povo. Por isso sempre que posso gosto de ler “O Analfabeto político”, este texto diz tudo. Não escrevo este texto para o péssimo vereador, pois sei que ele não se importa nem um pouco, está gastando o tempo dele pensando em como irá extorquir o povo. Escrevo este tempo na esperança de que algum dos vereadores que lá estão tenham a coragem simplesmente de cumprirem o seu papel e nada mais. Pois da mesma forma que o povo escolhe o bandido, deste mesmo povo há pessoas que ainda depositam o seu voto na esperança.

Walber Gonçalves de Souza é professor.