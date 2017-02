Rotary prepara comemoração de 70 anos

CARATINGA – Uma das mais importantes instituições de companheirismo do mundo, o Rotary Club está instalado, também, em Caratinga, há quase sete décadas; é o mais antigo clube de serviços em toda a região leste mineira. No próximo dia 23, o Rotary Club Caratinga comemora seu septuagésimo aniversário de fundação e uma programação especial está sendo preparada pela atual diretoria.

Formado, em sua maioria, por profissionais liberais, o Rotary ostenta, com orgulho, uma extensa folha de serviços à comunidade. Suas campanhas de arrecadação são constantes e a renda é destinada a grupos assistenciais da cidade, como o Lar dos Idosos Monsenhor Rocha, Lar das Meninas e Movimento Social São João Batista (Moviso), entre outros. “É apenas uma pequena

parcela que fazemos diante das enormes dificuldades que nos são apresentadas diariamente”, comenta o presidente do RC Caratinga, Carlos Alberto Fontainha. “Mas, o fazemos por prazer, atendendo ao que prescreve o lema de Rotary Internacional: ‘dar de si antes de pensar em si’”.

Mesmo com o sucesso de suas promoções e a ativa participação de seus membros, o clube pioneiro enfrenta dificuldades “pontuais”, a principal, segundo o presidente, o relativo desinteresse de lideranças nas atividades rotárias. O clube trabalha para reverter, convidando pessoas de várias atividades profissionais para suas reuniões, que acontecem às terças-feiras, a partir de 20h, explica o presidente. Ele assegura que o ambiente é de “puro companheirismo”, com discussões sadias em torno de problemas comuns à sociedade e em busca de soluções para eles. O bom comportamento em sociedade, espírito de liderança e, principalmente, a vontade de ajudar são requisitos básicos para admissão no clube.

O presidente afirma que a parceria com a Casa da Amizade é constante. As senhoras de rotarianos trabalham – e muito – nos projetos sociais. A entidade manteve por muitos anos um banco de leite, o Lactário Maria Felícia, que arrecadava leite e distribuía para famílias carentes, e principalmente, para recém-nascidos. Com a criação de programas sociais do governo federal, trabalhos assim perderam a razão de ser, embora a Casa da Amizade continue pronta a atuar onde for preciso. Tal como Rotary, a Casa da Amizade troca de direção a cada ano, dentro do que é chamado “ano rotário”, de julho a julho. A atual presidente da Casa, Andréia Marques Figueiredo, é uma entusiasta de ações sociais.

Fruto do interesse de jovens, o RC Caratinga patrocinou, junto ao Rotary Internacional, a criação do Rotaract, já com folha de serviços de expressão. Recentemente, o clube juvenil venceu o Concurso Nacional de Projetos na categoria Finanças. O projeto Desafio do Livro foi ganhador entre todos os projetos do Brasil na categoria. A premiação aconteceu durante a Conferência Nacional de Rotaract Clubs (Conarc), em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Os jovens passaram um bom tempo recolhendo livros usados e novos de todos os gêneros e venderam os exemplares a preços populares, em um estande montado no Calçadão da Rodoviária Velha; a renda foi revertida, também, para obras sociais.

HISTÓRIA

Fundado em 23 de fevereiro de 1947, sob apadrinhamento de rotarianos de Leopoldina, o RC Caratinga foi, por muitos anos, o único clube de serviços na região. Por seus quadros passaram dezenas de empresários, médicos, advogados e outros profissionais liberais. Sempre voltados para o social, os rotarianos caratinguenses atuaram em vários projetos comunitários. Parceiras constantes de RC Caratinga, as senhoras de rotarianos fundaram, em 1970, sua própria agremiação. Entre suas iniciativas bem sucedidas, o Lactário Maria Felícia prestou – e ainda presta – relevantes serviços sociais. Houve, por muitos anos, a realização da Feira da Paz, em local amplo e havia sempre uma barraca de RC e da Casa da Amizade, onde eram servidos bebidas, comida e tira-gostos.

Um dos mais respeitados médicos do Brasil, o rotariano Archimedes Theodoro foi pioneiro em um dos mais importantes programas de saúde pública do mundo, a campanha de vacinação contra a poliomielite. Theodoro levou a projeto ao governo federal e com o apoio da Fundação Rotária o programa foi lançado e se multiplicou por todos os continentes. Atualmente, poucos países ainda apresentam registro da doença em níveis preocupantes. Archimedes chegou à presidência internacional do órgão, um dos braços de ação mais importantes de RC Internacional.

Também merece registro a criação do Centro de Inclusão Digital Luiz Barros Filho, que matricula pessoas de todas as idades em curso básico de iniciação em informática. A iniciativa foi do rotariano Benedito Porfirio Lima, o Bené da Ford, ligado ao segmento de revenda de veículos.

OS SETENTA ANOS

Diante da grave crise financeira em que o país está mergulhado, com reflexos, também, em Caratinga, a diretoria do RC Caratinga optou por uma programação modesta para comemorar os setenta anos de fundação. Será celebrada missa de ação de graças, na Catedral de São João Batista, na terça-feira, dia 21 e um jantar festivo, na sede do clube, na Rua Princesa Isabel.