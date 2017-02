Contra a Febre Amarela, a vacina é a maior proteção

Assembleia Legislativa de Minas Gerais estimula a prevenção

DA REDAÇÃO – Causada pela picada de um mosquito, a Febre Amarela doença infecciosa grave que pode levar à morte, atingiu diversas cidades mineiras no início de 2017. Os primeiros casos foram notificados no início de janeiro, no município de Ladainha, localizado no Vale do Mucuri. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais divulgados na última quinta-feira (9), o estado já soma 38 os municípios com casos confirmados.

A Secretaria de Saúde Minas Gerais alerta para o aumento das notificações. No último boletim divulgado, dos 954 casos notificados no estado, 195 foram confirmados e 54 descartados. Em relação às mortes, há 161 óbitos suspeitos e 68 confirmados em decorrência da Febre Amarela.

Para combater o surto, o Ministério da Saúde anunciou reforço de 11,5 milhões de doses da vacina. Os municípios localizados na zona de risco devem receber o reforço. A Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais distribuiu até a última quinta-feira, 4.990.400 doses de vacina contra a Febre Amarela para atender as áreas mais afetadas. De acordo com os dados fornecidos pelas Unidades Regionais de Saúde, já foram aplicadas 2.467.994 doses de vacina no estado, sendo que 1.411.693 doses foram destinadas aos municípios com surto de febre amarela.

Preocupado com a proliferação da doença no estado, principalmente no leste de Minas, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado Adalclever Lopes, alerta para a importância da vacinação. “É importante conhecer mais sobre a doença para saber se prevenir. Mas contra a febre amarela, a vacina continua sendo a maior proteção”, destaca o presidente que não mede esforços para trabalhar junto ao governo de Minas no combate à doença.

A vacina contra a febre amarela deve ser aplicada com o objetivo de garantir imunidade para a vida toda. Segundo orientação do Ministério da Saúde, enquanto criança, a primeira dose deve ser aplicada aos nove meses de vida, e depois aos quatro anos. Já para os adultos, um reforço é necessário 10 anos após a primeira aplicação. A vacina é contraindicada para gestantes e lactantes, bem como para idosos e pessoas imunodeprimidas, que devem tomá-la somente em situações de risco. Os principais sintomas são febre alta, calafrios, cansaço, dores de cabeça e muscular, além de náuseas e vômitos.

MORTE DE MACACOS

Um dos primeiros sinais de que a Febre Amarela está presente em uma região, é a morte de macacos. Picados pelo mosquito transmissor do vírus, os primatas morrem em decorrência da doença. A fim de evitar possíveis maus tratos, é necessário ressaltar que os macacos não são capazes de transmitir a Febre Amarela. Se aparecem mortos, é porque existe o indicativo de que o vírus está presente na região e isso só serve de alerta à população.

CONHEÇA MAIS SOBRE A DOENÇA

Com o objetivo de esclarecer cada vez mais a população, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que tem na presidência o deputado Adalclever Lopes (PMDB), decidiu intensificar as ações contra a febre amarela e produziu cartilhas para que a população de um modo geral pudesse conhecer mais sobre a doença e se prevenir melhor.

Em Caratinga a iniciava foi muito bem recebida. O presidente da Câmara Municipal, vereador Valter Cardoso de Paiva, se manifestou em nome do Legislativo agradecendo a Assembleia Legislativa de Minas o empenho demonstrado no sentido de socorrer a região de Caratinga diante do grave problema da febre amarela.