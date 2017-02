Suspeitos de roubo em Caratinga são detidos em Entre Folhas

DA REDAÇÃO – Na madrugada de ontem, Peterson Maciel Alves, 21 anos, e Ueliton Coelho Rosa, 26, foram presos pela Polícia Militar acusados de roubar um celular em Caratinga. A dupla foi detida em Entre Folhas, cidade onde residem.

A vítima, 24 anos, estava próxima a um ponto de ônibus, na Avenida Tancredo Neves, Bairro Esplanada, quando dois indivíduos chegaram em uma moto. Eles simularam estarem armados, anunciaram o roubo, tomaram o celular da vítima e fugiram sentido Bairro Zacarias. Um militar, que estava em uma lanchonete, percebeu a situação e anotou a placa da moto, OMA 7980.

Pela placa, os policiais chegaram ao seu proprietário, mas ele disse que havia feito uma troca por outra motocicleta com um jovem chamado Ueliton, que reside em Entre Folhas. Os militares foram até casa do suspeito, mas seus pais disseram que ele saiu em companhia de Peterson. Os policiais foram até a residência de Peterson, mas ele e o comparsa tentaram fugir, mas acabaram detidos. Durante a abordagem, um celular foi encontrado com Ueliton, mas ele não soube informar a procedência do aparelho. No decorrer dos trabalhos da PM, o irmão de Peterson, que é menor de idade, desacatou os policiais e foi apreendido.

Conforme a PM, a dupla admitiu o roubo e disse que jogou o celular em um lote vago. Os militares foram até o referido lote e encontraram o celular.

Os suspeitos foram detidos e encaminhados para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.