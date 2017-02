Etapa 2017 contará com apoio da Academia Caratinguense de Letras e logomarca exclusiva

DA REDAÇÃO – Mais um ano letivo se inicia e com ele mais uma etapa do “Projeto Livro na Escola”. De acordo com o idealizador Walber Gonçalves, o objetivo é estimular o gosto pela leitura através da distribuição de livros para os alunos das redes de ensino.

Em 2016 o projeto contou com o apoio de muitos escritores, possibilitando que inúmeros alunos ganhassem livros para poderem desfrutar da leitura. As expectativas são ainda mais animadoras para essa edição, como ressalta Walber. “Agora o “Projeto Livro na Escola” contará com o apoio da Academia Caratinguense de Letras (ACL), bem como, acabou de ser agraciado com a doação de uma logo para dar identidade ao projeto. A logo foi desenvolvida pela artista caratinguense Camilo Lucas, grande apoiador do projeto”.

Walber deixa o convite para todos os escritores de Caratinga e região participarem do projeto doando seus livros. “Contribua para o desenvolvimento dos nossos estudantes, vamos fomentar o gosto pela leitura”, frisa Walber Gonçalves.