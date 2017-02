Homem ataca gerente pelas costas após ser repreendido

CARATINGA – O gerente de um supermercado, situado à Praça Nossa Senhora da Conceição, centro de Caratinga, foi atacado por Ênio Gomes Teles, 33 anos. Essa reação se deu após o gerente chamar sua atenção, pois considerou que seu comportamento era inadequado e estaria perturbando o ambiente de trabalho.

O supermercado é dotado de circuito de monitoramento por câmeras e as imagens mostram que as 16h48 dessa sexta-feira (10), Ênio chegou pelas costas do gerente e aplicou três golpes usando uma faca. O gerente reage e sai do campo de ação de Ênio.

A Polícia Militar foi acionada e, após ver as imagens do ataque, conseguiu prender o autor. Os militares fizeram levantamentos e descobriram que Ênio, junto de outras pessoas, costuma ficar às portas de estabelecimentos comerciais e tem o hábito de pedir coisas para os clientes. E na tarde de sexta-feira, Ênio mais uma vez foi para a porta desse supermercado, mas devido suas atitudes, foi repreendido pelo gerente. Essa repreensão deixou o homem insatisfeito, então ele se ausentou por um momento, voltou e atacou o gerente pelas costas, causando lesões superficiais. O gerente foi levado para a Casa de Saúde, onde foi medicado e liberado.

Após o crime, Ênio fugiu, mas acabou detido pela PM, sendo conduzido para Delegacia de Polícia Civil. Os militares apreenderam uma faca com o suspeito. Na delegacia, mesmo diante das evidências, o acusado negou o crime e alegou que não ‘anda nem com uma agulha’. Ele relatou que deixou o trabalho, tomou três cachaças e foi para casa.