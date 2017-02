Um lugar onde você se sente em casa

Restaurante Lagoa Verde consegue agradar a todos os sentidos

CARATINGA – Nada melhor do que passar um final de semana junto da família em um lugar onde possa ter a liberdade de deixar os filhos brincando enquanto você desfruta de uma boa companhia e degusta uma boa porção acompanhado de uma cerveja gelada ou de um suco natural. A Lagoa Verde pode te proporcionar momentos especiais como esses. Um lugar onde você se sentira em casa. Um lugar que agradaria a todos os sentidos, principalmente visão, olfato e paladar.

QUANDO TUDO COMEÇOU

Há 16 anos o Lagoa Verde começou como ‘pesque e pague’. Segundo a proprietária dona Elza, 65 anos, as pessoas que iam pescar pediam para ela preparar pratos variados. Uns queriam frango com quiabo, outros pediam frango com macarrão, o que levou dona Elza a aumentar o número de variedades de pratos e, consequentemente, a fama da boa comida e hospitalidade trouxeram mais pessoas para o Lagoa Verde. A distância não atrapalha, pois a qualidade e a hospitalidade fazem com que as pessoas se sintam à vontade e procurem voltar ao Lagoa Verde.

“MINHA FAMÍLIA SERVINDO A SUA”

A equipe é formada por sete pessoas, sendo todas da mesma família. Na cozinha, quatro mulheres coordenadas por dona Elza, que também prepara pratos, e três pessoas atendendo nas mesas. “Minha família servindo a sua” diz dona Elza com um sorriso estampado no rosto. Ela completa, “cozinho desde que me entendo por gente”.

Dona Elza trabalhava com venda de carnes de cabritos e assando leitões para vender. Como tudo que é bom, a procura aumentou e não teve como conter o sucesso que é na culinária, as pessoas a procuravam tanto que ela expandiu até se tornar o Lagoa Verde, que hoje é frequentado aos domingos por um público que varia entre 80 e 140 pessoas.

Além do restaurante e de sua comida bastante elogiada pelos clientes, o local ainda conta com área de lazer, com uma lagoa enorme, parquinho para as crianças brincarem e um salão com um acabamento refinado para comemorar os momentos marcantes da sua vida juntamente com familiares e amigos. Isso faz com que o local seja bastante procurado para retiros, casamentos ou festas de aniversários.

Dona Elza disse que pretende construir chalés e assim dar oportunidade para as pessoas passarem o final de semana no Lagoa Verde.

O restaurante Lagoa Verde fica no Córrego das Palmeiras, Bairro Aeroporto, Caratinga. Telefones de contato: 33.3321.7087 ou (33) 9.99.77.7087.