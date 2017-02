OAB realiza entrega de carteiras para advogados e estagiários

CARATINGA – A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)– Subseção Caratinga, realizou, na manhã de ontem a primeira solenidade de entrega da Carteira da Ordem do ano 2017. O evento aconteceu nas novas dependências do fórum Desembargador Faria e Sousa e foi prestigiado por familiares e amigos dos novos inscritos e contou com a presença de vários advogados. Ao todo, onze jovens profissionais receberam o documento e fizeram o juramento de admissão nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.

A cerimônia foi conduzida pelo advogado Samuel André Carlos Franco, presidente-diretor da 8ª Subseção da OAB/MG, ao lado dos conselheiros

subseccionais, os advogados Sérgio Lima e Karine Oliveira.

Advogados

Cleunice Batista Sampaio Capella

Jennifer de Sales e Sousa Lima

José Carlos Moreira

Rodrigo Avelar Graciano

Thayrine Silva Inácio

Verônica Von Rondow Lucas Almeida

Wellington Andrade Fonseca

Estagiários

​Dalva Aparecida de Lima

Norma Teixeira Marques Rodrigues

Roberto Mansur Azevedo

Thais Maciel da Silva