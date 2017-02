Prefeitura de Santa Bárbara do Leste promove encontros com membros das secretarias de Obras e de Educação

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A Prefeitura de Santa Bárbara do Leste tem promovido ações para deixar o ambiente de trabalho mais harmônico, e consequentemente, ter resultados positivos. Encontros têm sido feitos com membros das secretarias municipais.

CAFÉ COM OBRAS

Os profissionais integrantes da Secretaria de Obras participaram na manhã de terça-feira (31/01), de um ‘Café Especial’, promovido pela Prefeitura de Santa Bárbara do Leste. O objetivo da administração foi agradecer à equipe por todos os serviços prestados ao longo do mês de janeiro e reforçar a ideia de que todos os funcionários são fundamentais para o desenvolvimento do município e para o bem-estar da população.

Fábio Soares, profissional da limpeza, parabenizou a administração e disse que pretende desenvolver um trabalho eficaz dentro das determinações da Secretaria de Obras.