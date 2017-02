Paciente com suspeita de febre amarela apresenta melhoras

Jovem está internada na UTI, em Caratinga

CARATINGA – Franciele Fialho de Souza, 20 anos, está internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital Nossa Senhora Auxiliadora com sintomas da febre amarela. A jovem mora no Córrego dos Mercês, zona rural de Ubaporanga, e não foi vacinada, pois está amamentando a filha de pouco mais de um mês.

A lavradora Sônia Cássia, 51, sogra de Franciele, estava ontem na porta da UTI segurando a neta no colo esperando notícias da nora. Segundo Sônia, Franciele começou a se sentir mal na última quarta-feira (8) quando teve febre e chegou a desmaiar quando se levantou. Inicialmente a jovem foi ao posto de Saúde de Ubaporanga e tomou soro, mas como não melhorou, foi levada ao Pronto Atendimento Microrregional (PAM), em Caratinga, onde exames constataram a suspeita de febre amarela, já que as plaquetas caíram muito.

Sônia contou que na quinta-feira (9), por volta das 13h30, a família foi informada da

possiblidade de Franciele estar com febre amarela e, por volta das 22h, a jovem foi transferida para UTI.

Depois de visitar a esposa na UTI, o lavrador José Geraldo da Silva de Castro, 21, disse que ela está bem melhor, se alimentando e tomando banho sozinha. A família espera que em breve ela saía da UTI.

O médico José Maria, que trabalha no hospital, embora não seja o responsável pelo caso, viu a jovem e disse que ela melhorou muito. A enfermeira Lorrayne Peixoto informou que realmente as suspeitas são de febre amarela, mas que a paciente já apresentou melhoras de todos os sintomas, mas ainda não tem previsão de alta.