Conselheiros municipais de Saúde são empossados em Caratinga

CARATINGA – Tomaram posse nesta quarta-feira (8), os membros do Conselho Municipal de Saúde de Caratinga. Compõem o Órgão fiscalizador da saúde 32 integrantes, sendo 16 titulares e 16 suplentes. A assinatura de posse aconteceu no gabinete do Prefeito de Caratinga, Welington Moreira. A presidente do Conselho Municipal de Saúde é a cirurgiã-dentista e também presidente da Associação de Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais, Júlia Araújo Assis. Ela ressaltou que o Conselho Municipal de Saúde tem a função de fiscalizar a verba da saúde, monitorar a execução das ações na área da saúde, participar das estratégias e metas para a saúde, dentre outras atribuições.

As reuniões do Conselho Municipal de Saúde acontecem mensalmente. Nos encontros são discutidas táticas para melhorar o setor e elaboradas ações dos recursos provenientes do SUS. O Conselho

Municipal de Saúde de Caratinga é formado por prestadores de serviço da saúde, representantes do governo municipal, profissionais da saúde e também por usuários. Os Conselheiros ficam no cargo até o dia 28 de agosto de 2017.

Após a posse, o prefeito Dr. Welington e o secretário municipal de Saúde, Giovanni Corrêa, destacaram o papel do Conselho na formação de estratégias para a saúde. Dr. Welington afirmou que a Prefeitura de Caratinga estará sempre ao lado do Conselho e disse que a participação do Órgão na elaboração dos projetos resultará em melhorias na saúde das pessoas que utilizam o Sistema Único de Saúde através do Município de Caratinga.

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE:

REPRESENTANTES DO PODER PUBLICO

TITULARES

Elias José de Oliveira

Luana Brum da Silva

SUPLENTES

Renata Campos Moreira

Milena Fernandes Rezende

REPRESENTANTES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS

TITULARES

Alexander Esteves Machado

Flavia Rodrigues da Silva

SUPLENTES

Paulo Silva Jacob

Paula Cristina da Silva Botelho

REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DA ÁREA DE SAÚDE

TITULARES

Júlia Gonçalves Araújo Assis

Rhaiane Paulino Cruz

Elzeli Rodrigues de Melo Corrêa

André Marçal Ferreira

SUPLENTES

Cristina Oliveira Silva

Paula Fernanda da Silva

Vanessa Aparecida Quintão Oliveira

Maria Claudimeire Gomes

REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS

TITULARES

Adriana Angélica de Souza

João Rocha

Márcia Maria da Rocha

Christiane Pereira Corrêa Fonseca

Silvania Chaves Dutra

Ridley Antônio de Vasconcelos

Sergio Gomes Rocha

Renata de Souza Ribeiro Paiva

SUPLENTES

Paula Soares Garcia

José Romero de Rezende Carli

Giselle Cristina Gonçalves

Edgard Nunes Correa

Antônio Carlos Pussente

Ana Maria Bastos C. dos Anjos

Miriam Luiza Santos C. Palhares

Marcos Pereira dos Reis