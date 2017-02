Começa hoje o 5º Encontro de Casais Renovando Alianças

Edição deste ano conta com evento voltado para o público feminino e terá a presença de Helena Tannure

CARATINGA- Tem início hoje o “5° Encontro de Casais Renovando as Alianças”. A edição deste ano também abriga o “1° Encontro de Mulheres- Toda mulher Sábia edifica a sua casa”, que acontece às 19h30 desta sexta-feira (10) na Comunidade Águas Vivas, situada à Avenida Dário Grossi, 1.548, e terá a participação da conferencista Helena Tannure.

De acordo com o organizador Adenilson Geraldo, o evento tem sido um instrumento poderoso para trazer fortalecimento e restauração de muitos casais. Ele observa que este tipo de Encontro serve tanto para casais que estão em crise, quanto para aqueles que vivem em harmonia, pois é uma chance de aprimorarem. “A ‘aliança’ tem o seu significado, pois representa forte compromisso e lealdade. Por isso escolhemos esse título”.

As vagas são limitadas e ainda existem ingressos disponíveis, que podem ser adquiridos no Ponto Cristão, Planeta gospel e secretaria da Comunidade Águas Vivas. Os preços estão divididos em R$ 50 casal e R$ 30 reais (Encontro de mulheres). Comprando o ingresso de casal, a mulher ganha como brinde, participação no encontro do dia 11. Mais informações com o organizador Adenilson Geraldo, pelo telefone 33-999854666.

HELENA TANNURE

Helena Tannure se converteu ao evangelho em 1983 e, seis anos mais tarde, tornou-se membro da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Atuou por 13 anos como backing vocal do grupo Diante do Trono onde, juntamente com seu esposo, participou da criação do “Ministério Crianças Diante do Trono”.

Pastores, ela e seu marido João Lucio Tannure, estão casados desde 1990 e são pais de quatro filhos. Em seu site oficial, Helena diz: “Sou filha, esposa e mãe, uma mulher comum que crê em um Deus extraordinário” e ainda diz: “É o que realmente sou e não mudará”.