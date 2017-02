“Líderes do Varejo” reúne supermercadistas e fornecedores da região de Caratinga

Evento acontecerá no dia 15 de março, nas dependências do América

DA REDAÇÃO – Empresários e profissionais ligados ao varejo em Minas têm uma nova oportunidade de desenvolvimento profissional, de relacionamento e de negócios neste ano. É o “Líderes do Varejo”, um encontro com duração de uma tarde e com várias atrações para os participantes. O evento é promovido pela Associação Mineira de Supermercados (AMIS) e terá sua estreia em Caratinga, no dia 15 de março, nas instalações do América Futebol Clube (Rua Dr. Maninho, 316, Centro). Participantes das 20 cidades da microrregião devem comparecer ao evento. Na programação, que vai das 13h às 19h, estão case de sucesso, circuito de negócios e uma palestra com o título “Tendências do Varejo – Desafios e Oportunidades”.

O “Líderes de Varejo” é importante tanto para o supermercadista quanto para o fornecedor. Para o primeiro, é uma fonte de conhecimento, atualização, negócios e oportunidades de ouvir os diferenciais e soluções dos fornecedores/patrocinadores. Já para o fornecedor é uma oportunidade de relacionamento com as principais lideranças do varejo no interior de Minas Gerais, trazendo mais visibilidade à marca e novas perspectivas de negócios, além de lançamento de produtos. Outra vantagem é mostrar-se parceiro do setor varejista da região.

PROGRAMAÇÃO

O credenciamento começa às 13 horas e às 14 horas haverá a abertura oficial do encontro seguida de apresentações de mensagens dos patrocinadores. Às 14h30, os participantes vão conhecer um case de sucesso do Grupo Santa Helena, de Sete Lagoas, uma empresa referência no segmento supermercadista. Com sete lojas na cidade, é pioneiro em vendas por telefone e pela internet inclusive para clientes em Belo Horizonte. Quem vai apresentar o case é o diretor da empresa, Antônio Roberto dos Reis Bastos.

A palestra-magna do evento será às 16h30 e terá a apresentação do psicólogo, especialista em gestão e marketing Antônio Claret Nametala. Em seu currículo constam atuações destacadas como diretor de MKT e Comercial do Cruzeiro Esporte Clube e do Minas Tênis Clube e presidente do BH Convention e Visitors Bureau. Atualmente, Claret é CEO do Grupo Nonna Eventos e RH, é palestrante de temas motivacionais e superintendente da AMIS.

No intervalo das duas palestras, haverá um circuito de negócios, degustação e apresentação de produtos das empresas apoiadoras do Líderes do Varejo.

INSCRIÇÕES

A participação é gratuita para os associados da entidade. Os diretores de empresas não associados à AMIS também podem participar dos encontros, mas antes devem se informar sobre as condições de participação.