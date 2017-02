Ladrão invade casa e ainda abusa da vítima

SANTA RITA DE MINAS – Uma jovem, 24 anos, passou por maus momentos na madrugada de ontem. Ela teve sua casa invadida, o ladrão roubou um notebook, 150 reais e um celular. O bandido ainda mandou que a vítima levantasse a blusa. O crime aconteceu no Bairro Santo Antônio, em Santa Rita de Minas.

A vítima disse que acordou com um barulho em seu quarto. Ela viu um indivíduo de estatura mediana e ele portava uma faca. O bandido disse que não era para olhar para ele e muito menos acender a luz. A jovem contou que foi obrigada a levantar a blusa e o autor passou a faca pelo seu corpo. Depois ela foi trancada no banheiro. Assim que saiu do banheiro, constatou que foram roubados 150 reais, um notebook e um celular.

O autor não tinha sido detido até o final dessa edição.