Moradora de Córrego Novo morre em acidente na BR-381

DA REDAÇÃO – No fim da tarde desta quarta-feira (8), acidente na BR-381 próximo ao município de Naque, deixou uma mulher morta. Adriana de Oliveira Santos, de 35 anos, da cidade de Córrego Novo, faleceu no local do acidente.

Junto com ela, estava o marido, pastor Gilmar, que também ficou ferido, mas sobreviveu. Outras duas pessoas estavam no carro. Uma foi levada para um hospital em Ipatinga e outra para Governador Valadares.

Testemunhas informam que o casal e os dois passageiros voltavam para casa, depois de participar de um encontro de pastores. Chovia no momento do acidente e o motorista perdeu o controle do veículo, um VW Gol. O carro girou na pista e colidiu com um caminhão.