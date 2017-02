Armas e munições apreendidas pela Patrulha Rural

CARATINGA – Armas e munições foram apreendidas pela equipe da Patrulha Rural da Polícia Militar nesta quarta-feira (8). As apreensões aconteceram no córrego do Rio Preto e cabeceira do Jacutinga. Na zona rural de Caratinga. Duas pessoas foram detidas durante a operação.

A PM recebeu denúncia anônima informando pessoas teriam armas em suas residências. Na cabeceira do Jacutinga, na residência de Ailton Rafael de Oliveira, 38 anos, os militares recolheram espingarda calibre 36 e munição. Na casa de Adão Rafael de Oliveira, 44, que é irmão de Ailton, foram apreendidos revólver, garrucha e munições. Os irmãos disseram que as armas pertenciam ao seu falecido pai. Conforme a PM, os irmãos não tinham passagens pela polícia.