Rotaract Club de Caratinga vence Concurso Nacional de Projetos

DA REDAÇÃO – O Rotaract Club de Caratinga venceu o Concurso Nacional de Projetos na categoria Finanças. O projeto Desafio do Livro foi ganhador entre todos os projetos do Brasil na categoria. A premiação aconteceu durante a Conferência Nacional de Rotaract Clubs (Conarc), em São José do Rio Preto.

O projeto, cadastrado no portal da Rotaract Brasil, passou por todas as classificatórias do concurso, chegando à fase final realizada durante a Conarc. Na apresentação da fase final, o Rotaract Club de Caratinga foi representando pelo representante distrital de Rotaract, Pedro Macieira, que realizou a arguição do projeto e recebeu a premiação.

“Entre os dias 25 e 29 de janeiro, o Distrito 4520 esteve presente na Conferência Nacional de Rotaract Clubs, em São José do Rio Preto/SP. Durante a conferência, o Distrito foi premiado com o primeiro lugar no Concurso Nacional de Projetos na categoria Finanças, por meio do projeto Desafio do Livro, do Rotaract Club de Caratinga. A Conarc é uma grande oportunidade de aprendizado, integração e companheirismo”, avalia a presidente Rotaract Club de Caratinga, Emmeline Marques de Faria.

Emmeline Marques disse que o clube esperava levantar um valor superior a 700 reais, mas o Desafio do Livro superou todas as expectativas dos membros do clube. “Quantitativamente, ao início do projeto, imaginávamos que receberíamos entre 100 e 200 livros e que arrecadaríamos com as vendas cerca de R$ 700,00. Ao final, mais de 500 livros foram doados ao projeto e mais de R$ 2.000,00 foram arrecadados. Qualitativamente, percebemos que o número de pessoas que cumpriram o desafio de postar a foto do livro e de marcar três amigos foi reduzido. Em contrapartida, o número de pessoas que fizeram as doações sem divulgação nas redes sociais foi gigante. A conclusão é de que o projeto funcionou de maneira muito mais eficaz que imaginávamos e que os resultados foram quase três vezes melhores que esperávamos durante o planejamento”.

O QUE É ROTARACT

O Rotaract Club é um programa para jovens entre 18 e 30 anos, com uma das maiores atuações frente à comunidade no mundo. Foi criado pelo Rotary International em 1968, em North Charlotte, Carolina do Norte, EUA. Seu nome surgiu da expressão Rotary in Action (Rotary em ação) e o seu é lema: Companheirismo através do serviço.

O Brasil é o segundo país no mundo que concentra o maior número de rotaractianos em seu território (está somente atrás da Índia). Existem cerca de 17.300 rotaractianos, organizados em 660 núcleos por todo o Brasil.

Com o objetivo de desenvolver a liderança, o trabalho em equipe e as relações internacionais, o Rotaract reúne jovens profissionais e estudantes que acreditam poder fazer a diferença, interagindo e transformando a sociedade. Seu trabalho na comunidade mundial é fundamental, diminuindo problemas sociais e elaborando projetos vencedores (alfabetização, planejamento familiar, fluoretação, palestras de orientação, etc.) diretamente com a comunidade ou em parceria com empresas.