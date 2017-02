Árvore cai sobre veículo na MG-329

BOM JESUS DO GALHO – Um casal de idosos seguia tranquilamente em uma Hilux, placas de Raul Soares, quando sofreu um grande susto. No início da tarde de ontem, uma árvore caiu e atingiu justamente o carro onde eles viajavam. O incidente foi registrado na MG-329, região do Córrego Feijoal, zona rural de Bom Jesus do Galho.

Segundo o sargento BM Prates, o motorista disse que tentou reduzir a velocidade quando viu que a árvore estava caindo, mas não deu tempo de evitar o incidente. Os bombeiros levaram quase uma hora e meia para retirar a galhada de cima do carro, que ficou bastante danificado.

O bombeiro civil Mendes que fez o socorro do casal. Ele disse Francisco de Souza Pires, 83 anos, e sua esposa Olinda Fernandes Pires, 78, estavam sentido dores na região do pescoço e os conduziu ao Pronto Atendimento Microrregional (PAM).

O trânsito chegou a ficar interrompido, mas foi liberado ainda na tarde de ontem. Sargento Prates alerta às pessoas que sempre estejam atentas quando passarem por árvores às margens das rodovias para tentar evitar este tipo de acidente.