Comitiva de Inhapim irá até Belo Horizonte para tratar da situação da escola do distrito de Jerusalém

DA REDAÇÃO – Na edição desta terça-feira (6), o DIÁRIO publicou a matéria ‘Começa o ano letivo na rede estadual de ensino’, onde também tratava da situação da Escola Estadual Guilhermino de Oliveira, no distrito de Jerusalém, zona rural de Inhapim. Os pais dos alunos entraram em contato com a redação e reclamaram das condições do prédio que atende ao educandário. Conforme eles, dentre os problemas: infiltração nas paredes, mofo, fios da rede elétrica expostos e a cada chuva salas ficam alagadas.

Parte da reportagem dizia, “Segundo eles (os pais), comunidade e a diretora lutaram pela reforma da escola, que conseguiram com muito esforço no ano 2012. No ano seguinte foi feito um manifesto porque a obra estava paralisada e os alunos estudavam de forma precária. Em virtude dessas condições, foi feito um manifesto e a história circulou pela internet. “Deu certo. A reforma foi parcialmente concluída para os alunos retornarem ao prédio, mas em outubro de 2015 um vento forte arrancou parte do telhado. Desde então a situação só piorou. O quadro atual é desolador: infiltração nas paredes, mofo, fios da rede elétrica expostos, a cada chuva salas ficam alagadas, além da escada estar sem corrimão. Temos sofrido há muito tempo com relação ao prédio desta escola. Nossos filhos merecem um lugar digno e seguro para estudar”, pede a uma mãe de aluno”.

VIAGEM À BELO HORIZONTE

A Escola Estadual Guilhermino de Oliveira atende alunos do 6º ao 9º ano da rede estadual, mas também abriga crianças da rede municipal do pré-escolar ao 5º ano do ensino fundamental. Diante da situação, a secretária municipal de Educação, Leilamar Pires Gonçalves Santos, tomou conhecimento da situação e disse que medidas estão sendo tomadas. “A reclamação é que esse problema acontece há mais de um ano. Na segunda-feira (6), reuni-me com a diretora Jassilene Cândida da Silva Siqueira e com o prefeito Marcinho. A diretora nos explicou que há tempos vem tentando a reforma. Segundo ela, já houve licitação, mas um dos interessados perdeu e entrou com recurso. E isso vem atrasando a reforma. Somos parceiros da escola e queremos ajudar. Estou acompanhando todo o movimento dos pais. Queremos contribuir com a solução desse problema”, afirmou a secretária.

A secretária disse que uma comitiva de Inhapim deverá ir até Belo Horizonte na próxima sexta-feira (10) para se reunir com representantes da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais para que haja solução o mais breve possível. “Os alunos da rede municipal estão com as aulas suspensas até sexta-feira (10) e parece que os pais vão tentar mobilizar os alunos para rede estadual para que deixem de ir à aula. As medidas já estão sendo tomadas e vamos à Belo Horizonte acreditando que traremos boas notícias para aquela comunidade, que está no direito de reivindicar, pois a situação lá não está fácil”, declarou Leilamar Pires.