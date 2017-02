Instituição de ensino oferece oportunidade de negócio

Posicionada entre as melhores instituições de ensino do Brasil, segundo avaliações do Ministério da Educação, o Centro Universitário Unicesumar oferece oportunidade de abertura de polo de Educação a Distância (EAD) para as cidades de Caratinga e Manhuaçu.

Com um modelo de gestão compartilhada, a instituição atua em todas as frentes de negócio, incluindo: modelo pedagógico, serviços financeiros e acadêmicos, transmissão das aulas, material didático, call center, serviços de relacionamento e captação, oferecendo suporte na operação da unidade. Segundo o diretor de polos, James Prestes, a vantagem de ser um parceiro da Unicesumar é associar-se a uma marca estabelecida no mercado educacional e trabalhar através de um modelo de negócio já estruturado.

A Unicesumar

Com 26 anos de história, a Unicesumar é uma instituição consolidada. Seu campus sede está localizado em Maringá/PR e possui atualmente 128 polos EAD pelo Brasil. Com uma base de 80 mil alunos, é o 9° maior grupo educacional do país, segundo dados da consultoria educacional Hoper. Nas avaliações do Ministério da Educação, está entre os 4% das melhores instituições de ensino superior do país, mantendo nota quatro no IGC (índice Geral de Cursos), em uma escala de avaliação de 1 a 5, por cinco anos consecutivos. Esses índices reforçam o propósito da instituição, que busca, a cada dia, uma educação de excelência.

Crescimento

Em um momento de incertezas econômicas que o país vem atravessando, a Unicesumar segue na contramão da economia, investindo nas oportunidades apresentadas pelo mercado. Para o pró-reitor do ensino a distância do Centro Universitário, William de Matos Silva, a ocasião desperta nas pessoas a necessidade de qualificação profissional, seja para se manter no emprego, para descobrir uma nova profissão ou se recolocar no mercado. “Oferecer uma educação de qualidade, aliada a diversos outros benefícios, como uma metodologia flexível e cursos a um menor custo, são algumas das grandes vantagens da educação a distância, que vai ao encontro das necessidades do mercado”, completa o pró-reitor.

A EAD é a modalidade de ensino que mais cresce no Brasil. De acordo com dados do Ministério da Educação (MEC), entre 2003 e 2013, das 3,3 milhões de matrículas totais registradas no ensino superior, um terço correspondia a cursos EAD. Em outras palavras, de 50 mil alunos estudando à distância em 2003, o número saltou para 1,4 milhão em 2015, segundo o Censo da Educação Superior do MEC.

