Medicina do UNEC realiza Aula Inaugural com histórias de sucesso

CARATINGA – Para receber e inspirar os estudantes no início do ano letivo, o curso de Medicina do UNEC promoveu sua Aula Inaugural na última segunda-feira, 06. O evento teve como tema “Medicina UNEC: Histórias de Sucesso” e trouxe ex-alunos da instituição para contar suas experiências ao longo da graduação e nas áreas em que atuam no mercado de trabalho.

A programação foi aberta pelo reitor do UNEC, professor Antônio Fonseca da Silva, que destacou a proximidade do centro universitário com seus egressos, muitos dos quais permanecem na instituição. “Nós não só oferecemos estágio aos estudantes, mas, de uma maneira muito especial, recebemos os ex-alunos como funcionários. Isso significa que nós acreditamos nos nossos alunos, e vários deles hoje exercem um trabalho espetacular, com muita dedicação e competência”, declarou.

Na plateia estavam presentes alunos do primeiro ao sétimo período do curso de Medicina. De acordo com o coordenador, Diogo Pena Moreira, a intenção foi garantir que a integração entre estudantes, egressos e professores não ficasse restrita aos calouros. “Queremos brevemente apresentar também o que é o UNEC e a estrutura que temos na área da saúde: o CASU, o Centro de Reabilitação, o Instituto CASU Social. O mais importante é dar as boas-vindas a esses alunos e fazer com que eles se sintam em casa”, ressaltou.

O pró-reitor de Ensino do UNEC, professor Dr. Roberto Santos Barbieri, também mencionou os serviços de saúde da instituição como boas possibilidades oferecidas ao longo do curso para aprender a medicina na prática. “O CASU caminha para ser um hospital regional, está credenciado aos órgãos superiores como instituição hospitalar, já tem um número de leitos cadastrados no sistema federal. Isso

é muito importante para o curso de Medicina, e vai dando também uma autonomia para o curso, que daqui a algum tempo pode ser completamente independente de outras estruturas hospitalares de que dispomos na região”, comentou.

MOTIVAÇÃO

O tema central do encontro foi a trajetória de estudantes do curso durante a graduação e suas vidas após a formatura. Dois médicos formados pelo UNEC estiveram no palco contando suas histórias, e outros três enviaram depoimentos em vídeo. “A instituição fornece toda a base para que eles façam a diferença no futuro, e estamos apresentando alguns exemplos. Temos oncologistas, neurocirurgiões, médicos de várias especialidades e de muito sucesso”, afirmou Diogo Pena.

As dicas dadas pelos egressos trouxeram motivação para o público. Suellem Alves, estudante do quinto período de Medicina, é fonoaudióloga e busca a segunda graduação por considerar a profissão instigante. Assim como as pessoas que se apresentaram, ela aconselha aos novatos que se dediquem ao máximo. “O curso não é fácil, mas é muito gratificante. Eu tenho duas crianças, tive que abrir mão de muita coisa. Mas quando você se vê ajudando os pacientes, sente que qualquer esforço vale a pena”, disse.