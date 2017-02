Égua cai sobre residência em Inhapim

INHAPIM – Um fato inusitado aconteceu na madrugada de ontem na Rua José Raimundo, Bairro Santa Cruz, em Inhapim. Uma égua caiu de um barranco nos fundos da residência e atingiu a varanda da casa.

A dona da casa, Eliana Aparecida do Nascimento Silva, disse que o fato aconteceu por volta das 3h35. “Como de costume, acordei às 3h para orar e fui me deitar às 3h35. Assim cochilei um pouquinho, acordei com um barulho e pensei que fosse o barranco que tivesse caindo, pois chovia muito forte. Quando fui verificar, encontrei o animal se debatendo. Ele caiu e quebrou as telhas da varanda”, relatou Eliana Aparecida.

A moradora conta que o susto foi grande. “Misericórdia, pensei que era o barranco que estivesse descendo. Na hora ainda falei para Deus, ‘Senhor salva as almas das pessoas que moram nessa casa’. Então me levantei e vi o que realmente tinha acontecido”, disse Eliana Aparecida.

Eliana Aparecida contou que o dono da égua disse que irá tomar as devidas providências e ressarci-la dos prejuízos.

Devido a queda, a égua morreu.