Na busca por trazer temas interessantes para o leitor desse espaço, eu seleciono alguns temas que simplesmente PRECISAM ser compartilhados. E no ano passado um site chamado Market Meditations postou uma matéria sobre o desumano treinamento que o SEALs da Marinha Americana passa antes de se tornar membro dessa equipe de elites. Esses relatos foram tirados do livro intitulado como “Não há dia fácil” escrito por um ex-membro da equipe SEAL. Nesse livro é abordado apenas a capacidade técnica de seus integrantes mas também os métodos usados para aumentar a resiliência mental de cada um deles. E lhes digo que temos muito a aprender com esse método por isso trago técnicas que os agentes da SEALs usam e que você também pode utilizar no seu dia-a-dia. Talvez um dos maiores valores dessa equipe, e que possa servir de inspiração a você, é a resiliência mental.

Se, por ventura, você ainda não sabe o significado do termo, aí vai: A resiliência é a capacidade de o indivíduo lidar com problemas, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas – choque, estresse etc. – sem entrar em surto psicológico, dando condições para enfrentar e superar adversidades. Nas organizações, a resiliência se trata de uma tomada de decisão quando alguém se depara com um contexto entre a tensão do ambiente e a vontade de vencer. Essas decisões propiciam forças na pessoa para enfrentar a adversidade.

Veja as seis técnicas mentais dos SEALs que fazem com seus integrantes sejam indivíduos com maior resiliência mental deste planeta.

1: Coma o Elefante

Os SEALs usam esta pergunta para ensinar esta primeira técnica: Como você comeria um elefante? A resposta correta é: com uma mordida por vez! Ao encontrarmos uma tarefa assustadora normalmente ficamos com medo e desistimos antes mesmo de tentar. Mas os SEALs tem uma solução… A palavra é segmentação. Divida o elefante em partes que cabem na boca. Deu pra entender né? Basta dividir o problemão em pequenos probleminhas. Evite pensar no problema como um todo para não ser desestimulado. Foque nas partes e pense em concluir estas pequenas tarefas. Parece óbvio mas muitos desistem por ficarem desanimados.

Aplicação prática: divida a grande tarefa em pequenas tarefas, de preferência em tarefas que cabem em um dia. Evite pensar no todo para não desanimar.

2: Visualize o sucesso

Uma boa visualização consiste no seguinte:

Detalhes vívidos: Utilize todos os sentidos. Imagine detalhes. Faça ficar mais real possível.

Utilize todos os sentidos. Imagine detalhes. Faça ficar mais real possível. Repetição: Repita todos os dias ou até mais de uma vez por dia. Faça se tornar um hábito.

Repita todos os dias ou até mais de uma vez por dia. Faça se tornar um hábito. Desempenho positivo: Não se imagine falhando. Ao invés disso, se imagine tendo sucesso repetidamente. Mesmo que haja obstáculos ou imprevistos na sua visão, imagine que você conseguiu supera-los de alguma forma.

Não se imagine falhando. Ao invés disso, se imagine tendo sucesso repetidamente. Mesmo que haja obstáculos ou imprevistos na sua visão, imagine que você conseguiu supera-los de alguma forma. Imagine as consequências: Se você acabar pensando no pior, imagine as consequências do fracasso. Veja a cara de seus amigos e familiares recebendo a notícia de que deu errado. Imagine a vergonha que você sentiria.

Aplicação prática: Na próxima vez que você tiver que enfrentar eventos estressantes e importantes, use a visualização para imaginar você tendo sucesso.

3: Controle Emocional

Em tempos de grande estresse, o nosso corpo recebe altas doses de adrenalina, cortisol e noradrenalina que nos dá um estímulo de energia e foco. Entretanto, estes hormônios permanecem “ligados” por longos períodos. E acabam impedindo você de relaxar, causando problemas para dormir, mau humor e abaixando a imunidade do corpo. A solução simples de SEALs é algo chamado o 4 por 4 por 4:

Inspire por 4 segundos Expire por 4 segundos Repita por 4 minutos

Aplicação prática: Na próxima vez que se sentir estressado ao longo do dia, pare e utilize esta técnica. Fará você relaxar e pensar com maior clareza.

4: Não seja reativo

“As pessoas ficam perturbadas não pelas coisas, mas pela imagem que formam delas.” Epiteto. Nós temos mais controle do que pensamos. Não podemos controlar o que acontece no mundo, mas podemos controlar a nossa interpretação sobre as coisas.

Aplicação prática: observe como você interpreta eventos externos. Desafie a sua forma de interpretar. Tente mudar formas negativas de enxergar um determinado evento em coisas mais positivas. Enxergue os acontecimentos ruins como um desafio para te fazer evoluir.

5: Pequenas Vitórias

O que fazer quando o moral está baixa? Você perdeu a sua carteira, está chovendo e a sua esposa te deixou neste mesmo dia. O que fazer quando tudo dá errado? Tente pensar pequeno.

Pequenas vitórias mantém o moral alta. E moral alta alimenta mais moral alta. E cria um círculo virtuoso de positividade por fazer um bom trabalho. Tente fazer isto. É mais importante do que você imagina. Tenha foco e terá resiliência mental.

6: Encontre a sua tribo (e Necessidade)

Nós humanos somos criaturas sociais. E nós buscamos sentido em um mundo que muitas vezes parece não ter nenhum sentido. Procure as duas coisas — amigos próximos e princípios — e assim terá um bom terreno para a resiliência mental.

Aplicação prática: Passe um tempo pensando sobre o que traz sentido para a sua vida. Este é o primeiro passo para encontrar a sua tribo — o grupo de pessoas que compartilham a mesma visão e valores.

Luciana Azevedo Damasceno – Neuropisicóloga e Terapeuta Cognitivo-Comportamental formada pela PUC Rio. Elogios, dúvidas e sugestões: llucianna@gmail.com