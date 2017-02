Desavença entre irmãos quase acaba em morte

CARATINGA – Uma desavença entre irmãos quase acabou em morte. A tentativa de homicídio aconteceu, por volta das 17h50 de ontem, na Rua Maria Pimenta, no Bairro Vale do Sol. Walcenires José de Medeiros, 43 anos, foi preso acusado de tentar contra a vida de seu irmão José Adilson de Medeiros, 36.

A discussão entre os irmãos foi motivada pelo estado de saúde da mãe dos envolvidos, já que ela se encontra enferma. Em determinado momento, Walcenires efetuou um disparo e o tiro acertou o lado esquerdo do pescoço de José. Após o disparo, Walcenires fugiu e se escondeu em um matagal, porém a Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender o suspeito. No momento da prisão, ele estava com a arma usada no crime, uma garrucha calibre 22. Também foram apreendidas onze munições e uma faca.

José foi socorrido ao Pronto Atendimento Microrregional (PAM), onde foi medicado e liberado.

Walcenires reside em Vargem Alegre. Uma equipe da PM foi até a casa do suspeito, tendo apreendido mais armas e munições. Além disso, havia um mandado de prisão em aberto contra Walcenires.

O suspeito foi detido e conduzido para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.