Secretaria de Estado de Saúde confirma 59 mortes por febre amarela em Minas

DA REDAÇÃO – De acordo com informe epidemiológico da febre amarela, emitido na segunda-feira (6) pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), foram notificados 862 casos da doença em todo o estado, sendo que desses 54 foram descartados e, desses, 167 são casos confirmados.

“O aumento significativo no número de notificações em relação ao boletim anterior deve-se a atualização de dados, que incluem casos com início dos sintomas durante todo o período de investigação. Desse modo, a atualização não reflete o aumento no número de casos apenas nos últimos dias, conforme detalha o Informe. A maioria dos casos suspeitos tiveram início dos sintomas entre os dias 08 e 14 de janeiro de 2017”, explica a SES-MG.

ÓBITOS

Em relação aos óbitos, há 138 óbitos suspeitos. Desses, 59 foram confirmados. Ainda segundo a secretaria, os casos confirmados já passaram por exame laboratorial detectável para febre amarela; exame laboratorial não detectável para dengue; histórico vacinal (não vacinado/vacinação ignorada); sinais e sintomas compatíveis com a definição de caso; e exames complementares que caracterizam disfunção renal/hepática.

As mortes confirmadas pela SES-MG estão relacionadas às cidades dos vales do Rio Doce e do Mucuri: Ladainha (11), Teófilo Otoni (5), Itambacuri (6), Ipanema (4), Piedade de Caratinga (3), Malacacheta (3), Poté (3), Novo Cruzeiro (3), Setubinha (3), Imbé de Minas (2), São Sebastião do Maranhão (2), José Raydan (2), Santa Rita do Itueto (2), Inhapim (2), Conceição de Ipanema (1), Ubaporanga (1), Ubaporanga (1), Pocrane (1), Frei Gaspar (1). Embora Caratinga teve 123 casos notificados da doença, nenhum óbito foi constatado no município até o momento.

Duas mortes relacionadas à Delfinópolis, no Sul de Minas, também estão confirmadas. Em outras duas mortes, o local de contágio está sob investigação. Uma delas tem relação com a cidade de Januária, no Norte do estado. A vítima morreu em Brasília/DF, conforme a secretaria. A outra, não teve mais detalhes divulgados.

REGIÃO

O informe epidemiológico traz os dados da Unidade Regional de Saúde de Coronel Fabriciano, onde o município de Caratinga está incluso. O dados são os seguintes:

Imunização

A SES-MG distribuiu até a segunda-feira (6) o quantitativo de 4.484.400 doses de vacina Febre Amarela para atender as áreas selecionadas com estratégia de intensificação vacinal e rotina de vacinação. Dados fornecidos pelas Unidades Regionais de Saúde mostram que já foram aplicadas 2.247.330 doses de vacina Febre Amarela no Estado, sendo 1.322.573 doses nos municípios com surto dessa doença.