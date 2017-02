Obreiros de Caratinga lançam 5º volume literário

Livro “Obreiros do Conhecimento” agora reúne 39 escritores entre lojas de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte

CARATINGA – Marcando o ano de 2017 já com literatura de qualidade, a Loja Maçônica Obreiros de Caratinga está lançando o quinto volume da sua obra, “Obreiros do Conhecimento”. A organização do livro, que teve seu primeiro lançamento em 2013, é do escritor e professor Eugênio Maria Gomes, membro da loja e também Secretário de Educação e Cultura do Grande Oriente do Brasil – Minas Gerais (GOB-MG). Reunindo histórias e temas da atualidade, a obra desta vez conta com a participação de 38 maçons, além de uma filha de maçom e filiada ao Capítulo “Moral e Justiça” da Ordem da Estrela do Oriente, de Belo Horizonte.

PIONEIRISMO

O primeiro volume de “Obreiros do Conhecimento” foi um compilado de textos restrito aos membros da Loja. Com o sucesso imediato, resolveram convidar outros escritores maçons e, assim, recebeu também contribuições da Maçonaria do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte. “A Loja Obreiros de Caratinga foi a primeira a lançar um livro escrito por maçons, na época fomos 26 participando. Estamos chegando ao quinto volume, que está cada vez melhor. E também serviu de modelo para o próprio Grande Oriente do Brasil – Minas Gerais, que estará lançando em abril seu segundo volume da série ‘Obreiros em Tempo de Articulação’, inspirada nos ‘Obreiros do Conhecimento’ que é de Caratinga”, destaca o professor Eugênio Maria Gomes.

A ideia ganhou o apoio da Loja e de seus membros e, como defende o venerável da Loja, Roberto Ligeiro, a iniciativa já é referência para as lojas de todo o Brasil. “É muita alegria para nós, Obreiros de Caratinga, que completamos 45 anos. Uma honra para mim, como Venerável, e para a loja, participar da obra. São artigos diferenciados, atuais, da conjuntura do país. Temos certeza que o leitor estará satisfeito”. Roberto é coautor desde o primeiro volume da obra, sendo este o segundo no qual ele participa como Venerável, e já adianta que a próxima gestão da Loja dará continuidade ao trabalho.

NOVAS PARTICIPAÇÕES

Além dos escritores de outras cidades, “Obreiros do Conhecimento” este ano também contempla membros recentes da Ordem, como é o caso do maçom Álizon Gomes de Freitas. Ele conta que escreve há bastante tempo e pretende, em breve, lançar seu primeiro livro individual. “Eu escrevi sobre a minha família, que considero muito importante. Acho que o trabalho desempenhado pela Maçonaria em Caratinga é grande e necessário, agora contribuindo também através da Literatura”, afirma.

PARTICIPE!

O lançamento será na próxima segunda-feira (13), às 19h30 no Auditório Celso Simões Caldeira, Campus I do UNEC, participe você também! Na ocasião, os interessados poderão adquirir seu livro pelo valor de R$ 25 e ainda assistir ao show da cantora Lorena Soares. Parte da arrecadação será doada para o Coral da Escola Estadual Menino Jesus de Praga, que se apresentará também. A entrada é gratuita.