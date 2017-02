Volta às aulas com solidariedade

Por meio do Instituto CASU Social, FUNEC arrecada material escolar para famílias do bairro Santo Antônio

CARATINGA – Na última sexta-feira (3) o Instituto CASU Social – mantido pela Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC) -realizou a entrega do material escolar arrecadado em campanha para 51 crianças e adolescentes da comunidade Rainha da Paz. Os itens foram adquiridos com a ajuda de colaboradores da instituição, empresas, clubes de serviços e grupos de pessoas.

Cada kit de material escolar era composto por dois cadernos tipo brochurão, lápis, borracha e lápis de cor. “Para os mais velhos, substituímos os cadernos por um universitário, e acrescentamos uma caneta azul e uma vermelha”, explica Vanessa da Silva Paz, coordenadora do Instituto CASU Social.

A iniciativa de contribuir com o início do ano letivo dos assistidos surgiu no final de 2016 em reunião com a diretora geral do Centro de Assistência à Saúde UNEC (CASU), Daniela Fonseca Genelhu Soares. “Começamos a divulgar a arrecadação para empresas e pessoas que já ajudam o Instituto CASU Social em datas comemorativas. Antes mesmo do Natal, começaram a chegar alguns itens”, conta a coordenadora.

Ao longo de janeiro, importantes doações foram conquistadas através de parcerias com instituições. “O Orbis Clube doou 24 kits, depois veio o Grupo de Estudantes Caratinguenses, que vivem fora da cidade. Em seguida recebemos doações do Lions Clube Caratinga Centro, de funcionários da Caixa Econômica Federal e da Faíko Papelaria. Pacientes e colaboradores do CASU também ajudaram. Com isso, conseguimos não só atender a crianças e adolescentes que são inscritos aqui como deixar alguns kits de reserva”, detalha Vanessa Paz.

Para distribuir os kits de material escolar para as famílias, a equipe observou a frequência às atividades do Instituto CASU Social, como reforço escolar, esportes e artes. “É uma grande ajuda porque o material escolar é caro, principalmente para quem tem família grande” conta a dona de casa Neliane Ferreira, que tem três filhos inscritos.