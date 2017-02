SENAR e Sindicato oferecem curso para universitários

Parceria entre mobilizadores rurais e UNEC conseguem recuperar nascente em loteamento próximo à Unidade II

CARATINGA – A crise hídrica já é uma realidade na região de Caratinga, e a preservação de recursos naturais tem sido cada vez mais necessária. Na última sexta-feira (03), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), em parceria com o Centro Universitário de Caratinga e o Sindicato dos Produtores Rurais, desenvolveu mais uma de suas oficinas de recuperação de nascentes, dessa vez com alunos das Ciências Biológicas, da Engenharia Civil e da Ambiental, além de agricultores e produtores rurais. A equipe e os participantes

conseguiram revitalizar uma nascente encontrada ao lado do Campus II do UNEC, após a retirada de obstáculos para o curso d’água.

Atualmente, o SENAR já realiza 170 oficinas. Algumas delas têm sido promovidas para estudantes do UNEC, através da parceria entre as organizações. Todos os cursos são abertos para a comunidade gratuitamente. “São assuntos dentro das áreas acadêmicas envolvidas, e a falta de água está em todo lugar. Muitos desses alunos são filhos de produtores rurais também, que poderão levar para casa esses conhecimentos”, defende o mobilizador do SENAR, Samuel Gonçalves Batista.

A oficina foi composta por uma etapa teórica e outra prática. Em seguida ao trabalho de limpeza e descongestionamento do local, foi instalado um cano de PVC para canalizar o fluxo hídrico. Segundo o instrutor do SENAR responsável pela oficina, Rodolfo Sinnir Mota, o primeiro passo é localizar o olho d’água. “Nós retiramos o excesso da água, barro, pedra, quebramos uma caixa de concreto. Depois, montamos uma estrutura com cano para facilitar a captação de água e evitar o assoreamento. Isso é só o pontapé inicial, nós damos orientação para o proprietário do terreno, da importância do reflorestamento e do raio de cercamento adequado”, explica.

De acordo com o professor Ronny Francisdo de Souza, coordenador de Ciências Biológicas do UNEC, os primeiros cuidados que se deve ter com uma nascente é evitar a erosão, o pisoteio da região. “A vegetação, por si só, toma conta daquele local e auxilia a captação de água das chuvas para manutenção da fonte. Além disso, é de suma importância preservar as matas de topo, é onde vai ser absorvida água para alimentar a nascente. Produtores e proprietários rurais precisam estar antenados a isso. E essa capacitação dos nossos alunos permite se tornarem profissionais bem qualificados, e que possa aplicar esses conhecimentos no seu dia-a-dia”, sustenta.

Os resultados da oficina de recuperação de nascentes já têm surtido efeitos importantes. Em 2016, o professor e engenheiro agrônomo Humberto Bomfim, da Unidade III do UNEC, conseguiu resgatar a principal nascente que abastece o campus. “É uma oportunidade de agregar conhecimento entre os nossos alunos e multiplicar isso para toda a sociedade. Essa parceria entre o UNEC, o Sindicato dos Produtores Rurais e o SENAR já rendeu bons frutos. Ano passado, conseguimos aumentar nossa vazão para 4.500 litros diários de água da nossa nascente. Realizamos curso de processamento de frutas, de operação e manutenção de trator, de roçadeira e outros. Esperamos que 2017 venha com outros bons resultados”, afirma Humberto.