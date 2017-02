Após chuvas, ruas do distrito de Santa Efigênia estão sendo limpas

CARATINGA – As chuvas do último final de semana trouxeram transtornos para moradores do distrito de Santa Efigênia, zona rural de Caratinga. Várias ruas foram tomadas pela lama e algumas casas foram alagadas. Na manhã de ontem, a Prefeitura de Caratinga mandou uma equipe que fez a limpeza das vias públicas.

José Ferreira da Silva, diretor do Departamento de Limpeza Urbana e Meio Ambiente, informou que na segunda-feira (6) foi até o distrito de Santa Efigênia e fez vistoria das ruas. “As ruas estavam todas tomadas pelo barro e até para andar estava difícil. Em virtude dos trabalhos de limpeza realizados ontem (segunda-feira, 06/02) na Rua Coronel Antônio Saturnino, em Caratinga, não foi

possível o nosso deslocamento até o distrito. Então hoje (ontem) começamos a fazer a limpeza. Pedimos desculpas aos moradores por não poder atendê-los mais rápido”.

Com a previsão de chuvas até o final do verão, José Ferreira avisou que caso esse problema volte a acontecer, “que os moradores acionem a Prefeitura de Caratinga que uma equipe irá prontamente fazer o serviço”.

O vereador Dete (PPS), que teve o seu bar invadido pela lama, disse que sempre quando chove a situação se complica. “Em Santa Efigênia, se chover o problema

é grande, pois não temos rede pluvial. O leito do córrego tem se ‘levantado’. Como choveu muito de sábado (4) para domingo (5), quatro casas foram alagadas. Então nós moradores conseguimos iniciar a limpeza. Depois conversei com o prefeito Dr. Welington e ele colocou a equipe à nossa disposição e hoje (ontem) o trabalho está sendo feito. Graças a Deus e com ajuda da Prefeitura as coisas vão funcionando”, disse o vereador.