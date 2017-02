Ladrões roubam 400 reais de aposentadas

DA REDAÇÃO – Duas aposentadas, 59 e 84 anos respectivamente, foram assaltadas na tarde desta segunda-feira (6). Os bandidos roubaram documentos pessoais, cartões bancários, 400 reais e um celular.

As vítimas disseram que quando passavam pela região do Córrego dos Cupertinos, zona rural de Santa Rita de Minas, o carro em que estavam apresentou defeito mecânico. Então chegaram dois homens, na faixa de 30 anos. Um deles, que é branco e vestia camisa laranja com manchas brancas, ofereceu ajuda, mas as aposentadas recusaram. Então, os bandidos deixaram o local, mas voltaram em seguida num Gol escuro e anunciaram o assalto. Um dos bandidos disse que estava armado e tomou documentos, cartões bancários e 400 reais das vítimas. Após o crime, eles fugiram sentido a BR-116.

Os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.