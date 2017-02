A lama depois da chuva

Lamaçal tomou conta de algumas de ruas de Caratinga. Na manhã de ontem, funcionários da Prefeitura fizeram o trabalho de limpeza

CARATINGA – As chuvas que caíram neste final de semana amenizaram o calor, mas trouxeram um problema que acontece sempre nesse tipo de situação. Conforme dados do site Clima Tempo, somente no domingo (5) choveu 54mm e foi o suficiente para que um lamaçal tomasse conta de algumas ruas, mas na manhã de ontem, funcionários e máquinas das secretarias Municipais de Obras e Meio Ambiente realizaram os serviços de limpeza. A origem do problema está na Rua Augusto de Moraes, mas afetou as ruas Capitão Paiva e Coronel Antônio Saturnino.

Márcio Alves do Santos, superintendente municipal de Obras, disse que é determinação do prefeito Dr. Welington sempre verificar a situação do município após as chuvas e que esse trabalho também é acompanhado pela equipe de engenharia da prefeitura. Ele frisou que esse problema seria sanado com uma obra, mas que demanda de recursos federais. “Sobre essa obra da Rua Augusto de Moraes, já temos o projeto estamos em contato com o Ministério da Cidades, pois é um serviço orçado em 900 mil reais e o município não tem como fazer com recursos próprios. Sabemos dos problemas enfrentados pelos moradores, e a pedido do prefeito, estamos empenhados em resolver essa situação”.

O superintendente adiantou que a intenção é construir um muro de arrimo na Rua Augusto de Moraes e a assessoria jurídica está acompanhando a situação de um lote particular, pois a prefeitura não pode fazer serviços nesse local. “Estamos fazendo o que pode ser feito. Em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, estamos limpando a rua e faremos um trabalho paliativo para que a enxurrada não desça para Rua Coronel Antônio Saturnino. No mais é contarmos com o empenho de nossos deputados federais para que intercedam por Caratinga junto ao Ministério das Cidades”.

Dentre as providências, Márcio Alves dos Santos comentou que foi feita vistoria e mudado o curso da enxurrada. Mas o superintende fez um alerta. “Pedimos a população que não transite por esse local, pois ele está trazendo riscos. Graças a Deus não tivemos nada grave, mas pedimos a população para que não jogue entulho naquele lugar”.

A respeito das estradas da zona rural e também dos distritos, no caso o de Santa Efigênia onde serviços de limpeza seriam executados no dia de ontem, o superintendente avisou que trabalhos serão feitos nesses lugares. “Em virtude dessa situação em Caratinga, trouxemos nosso maquinário para a região da Rua Augusto de Moraes. Foi essa a nossa prioridade, mas levaremos às máquinas até as estradas rurais e aos distritos. Mais independente do lugar, nossa tarefa é deixar limpo o município”.

Silas de Carvalho, superintendente municipal de Meio Ambiente, falou sobre os trabalhos de limpeza. “Máquinas e funcionários da Secretaria de Meio Ambiente estão cuidando dessa situação. Independente do dia que chover, rodamos toda a cidade, verificamos a situação e atuaremos onde precisar”.