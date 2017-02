Criança é portadora de doença rara e precisa de cuidados especiais

CARATINGA – Na tarde de ontem, o superintendente de Saúde do município, Elias Oliveira, concedeu entrevista coletiva à imprensa informando que a Prefeitura de Caratinga ajudará o pequeno Davi Felipe da Silva Limas, de apenas 3 anos, portador de epidermólise bolhosa, doença que é caracterizada pela fragilidade da pele e da mucosa por causa de uma alteração na síntese de proteínas que unem as camadas da pele. Sem essa proteína as camadas da pele se separam muito facilmente, sob qualquer pressão ou atrito. Por isso, as áreas de dobras e extremidades costumam ser mais sensíveis, assim como mucosas labial e ocular; o que prejudica a realização de movimentos. Atualmente os medicamentos não promovem uma cura e nem mesmo impedem definitivamente a formação das bolhas. Entretanto, podem ajudar a diminuir o surgimento das bolhas e as deficiências nutricionais, ou seja, o sofrimento de Davi pode ser amenizado.

Segundo Elias, assim que ficou sabendo, por intermédio da imprensa, sobre o problema de Davi, entrou imediatamente em contato com a mãe do menino e pediu que ela levasse os documentos relatando todo o problema. Um empresário, que também está ajudando Davi, ficou responsável por levar os documentos. “Davi precisa de curativos com valores altos, e pelo que fiquei sabendo só uma empresa em Belo Horizonte os possui. Faremos uma licitação, porque não faz parte dos medicamentos que temos no município e também acionaremos o Estado”, afirmou.

Elias disse ainda que o problema desses curativos será resolvido o mais breve possível e garantiu que para as consultas em Belo Horizonte, em relação ao transporte, a Prefeitura dará toda assistência.