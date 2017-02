PM prende suspeito de assalto em Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS – Na tarde de ontem, a Polícia Militar prendeu um jovem suspeito de assalto ocorrido no Córrego do Perigoso, zona rural de Santa Rita de Minas. A vítima foi Nestor Batista Neto, 68 anos, que trabalha como leiteiro e é bastante conhecido no município.

De acordo com o soldado Rafael Mendes, por volta das 10h desta segunda-feira (6), dois indivíduos chegaram à casa de Nestor e anunciaram o assalto. A vítima contou aos policiais que um dos assaltantes estava encapuzado, portando uma arma de fogo, foi então que ela reagiu e desferiu um golpe com uma madeira contra o assaltante. Os bandidos fugiram levando 250 reais.

Testemunhas disseram à PM que os dois envolvidos seriam Diones Luzia Gomes, 23 anos, conhecido como “Barulheira”, e Gleison Batista Chaves de Souza 18, o “Cafuzim”.

A PM encontrou Diones em sua casa e ele estava tomando banho, pois teria se sujado em virtude da briga com a vítima. Ele confessou o roubo e disse não saber de Gleison. Dentro do bolso da calça de Diones a polícia encontrou R$ 180. A respeito do restante, o suspeito disse ter ficado com Cafuzim. Sobre a arma citada pela vítima, Diones afirmou que era um simulacro e foi levada pelo comparsa.

Diones já tinha uma mandado de prisão em aberto. Ele foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil.