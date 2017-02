Comentário em rede social pode ter motivado tentativa de homicídio em Ipanema

DA REDAÇÃO – Thiago Gonçalves de Andrade, 19 anos, foi vítima de tentativa de homicídio registrada na Rua Ladeira da Independência, Vila Vicentina, Ipanema. O suspeito é Edgar Rodrigues Brandão, 18. A motivação seria um comentário feito por um amigo de Thiago numa rede social.

Thiago disse aos policiais que estava sentado em uma calçada, quando Edgar chegou em companhia de outra pessoa. De acordo com a vítima, Edgar portava uma arma e disse as seguintes palavras: “Aí doido, vou resolver aquela treta agora”. Temendo ser morto, Thiago lutou contra Edgar, mas caiu ao chão e levou dois tiros no braço direito.

Mesmo ferido, Thiago fugiu e foi socorrido por populares e levado ao Pronto Atendimento Municipal de Ipanema, onde foi medicado e não corre risco de morte.

A vítima acrescentou que o motivo dessa tentativa de homicídio se deve ao fato dele ter defendido um amigo que fez um comentário em uma foto postada pela namorada de Edgar em uma rede social.

O autor não tinha sido detido até o final dessa edição.