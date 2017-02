Jovem de Inhapim é morto enquanto dormia em assentamento de Londrina/PR

DA REDAÇÃO – O jovem Luís Felipe de Jesus Teixeira Silva, de 18 anos, foi morto com dois disparos na cabeça enquanto dormia. O homicídio aconteceu na madrugada deste domingo (05) no assentamento Shekinah, na zona norte de Londrina no Paraná/PR. A família de Luís reside no bairro Santa Cruz, em Inhapim.

O crime aconteceu por volta das 3h. Um homem, ainda não identificado, teria invadido a casa de Luís e feito a execução. Uma das motivações suspeitas é que o homicídio possa estar ligado ao tráfico de drogas.

Ainda segundo os populares, o atirador já tinha feito disparos contra o assentamento pouco antes do assassinato. A Polícia Militar foi acionada, porém depois que os policiais deixaram o local, o criminoso cometeu o ato.

Moradores disseram que o rapaz era dependente químico, mas que trabalhava e estudava. A Polícia Civil investiga o caso.

O jovem não tinha passagens pela polícia. O corpo dele foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina. Consta no site da Administração de Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina que o velório foi realizado na capela 2 do cemitério Jardim da Saudade. O sepultamento aconteceu na manhã de ontem, em Londrina.