Carregadeira e retroescavadeira incendiadas em Entre Folhas

ENTRE FOLHAS – A polícia investiga as causas de um incêndio ocorrido na madrugada de domingo (5) na Rua Joaquim Campos, centro de Entre Folhas. As chamas danificaram uma retroescavadeira, que é de propriedade da Prefeitura de Entre Folhas, e uma carregadeira, que pertence ao prefeito Ailton Silveira Dias, 58 anos.

O proprietário de uma oficina mecânica foi quem acionou a Polícia Militar. Ele relatou que por volta das 3h de domingo (5), acordou com um barulho de explosão e foi verificar o que houve, tendo se deparado com as máquinas em chamas. Ele relatou que as máquinas estão em um terreno ao lado de sua residência e que ali foram deixadas porque passariam por reparos mecânicos.

A retroescavadeira sofreu danos em praticamente toda a cabine, enquanto a carregadeira teve apenas o banco danificado. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e um laudo será emitido apontando as causas do incêndio.