Adolescentes têm celulares e dinheiro roubados ao voltarem de festa

INHAPIM – Duas adolescentes, 17 anos, tiveram seus celulares e dinheiro roubado na madrugada de domingo (5) após voltarem de uma festa. O crime aconteceu na Rua Alberto Azevedo, centro de Inhapim.

Elas contaram que deixaram a festa e quando chegavam próximas às suas residências, foram rendidas por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta. De uma vítima foram tomados o celular e 200 reais, já da outra, os bandidos pegaram 100 reais e também o celular. Após o crime, a dupla fugiu.

De acordo com as vítimas, um dos assaltantes portava uma faca. Esse marginal disse que não era para chamar a polícia, pois ele as conhecia.

Os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.