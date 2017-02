Colisão frontal na BR-116, no trevo do Esplanada

CARATINGA – Uma colisão envolvendo um Corolla, placas de Inhapim, e um Gol, placas de Piedade de Caratinga, foi registrada na madrugada de domingo (5) no km 528 da BR-116, próximo ao trevo do Esplanada, perímetro urbano de Caratinga. Uma pessoa ficou ferida.

Os bombeiros militares foram acionados e socorreram Ronaldo José de Godoy, 38 anos, que era passageiro do Gol. Ele sofreu corte no rosto e foi levado ao Pronto Atendimento Microrregional (PAM). O motorista do Gol teria deixado o local após o acidente. Já o condutor do Corolla, Charles Oliveira Silva, 31, teve pequenas escoriações e recusou o atendimento médico.

A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e as causas do acidente estão em apuração.