Carreta tomba na pista e interdita BR-116, em Dom Cavati

DOM CAVATI – Uma carreta-tanque, que carregava produto inflamável (estireno monómero), tombou na tarde de domingo (5), na altura do km 485 da BR-116, em Dom Cavati. O acidente acabou interditando a pista.

Conforme informações preliminares, o motorista Laudelino de Moura Almeida, 61 anos, teria perdido o controle da direção e a carreta tombou ao contornar uma curva. O motorista foi socorrido pelos bombeiros civis de Inhapim. Ele reclamava de dores nas pernas.

O local foi isolado pela Polícia Rodoviária Federal, pois o produto é inflamável e havia o risco de explosão. Devido ao acidente, aqueles que estavam viajando sentido Bahia/Rio de Janeiro, foram orientados a fazer desvio pela BR-381, ou seja, seguir para Governador Valadares, depois ir para Ipatinga e então viajar pela BR-458 até a BR-116. “Quem estiver no sentido oposto, deve sair da BR-116 na altura do km 487 e seguir pela BR-458 até Ipatinga, onde seguirá pela BR-381 até Governador Valadares”, orientou a PRF logo após o acidente.

Na manhã de ontem, o PRF Tarcízio disse que não havia previsão para liberação da pista. “Os técnicos da empresa que fará o transbordo estão no local e

constataram que a posição do veículo não é favorável para fazer o transbordo total do produto. Os técnicos vão tentar bombear o produto para outro caminhão e assim destombar a carreta”. Essa operação foi acompanhada pelos bombeiros militares. No entanto no final da tarde de ontem, a carreta foi retirada. A previsão era que o trânsito se normalizasse no decorrer da noite desta segunda-feira (6).