PAINEL 05-02-2017

Café

Os contratos de café na bolsa de futuros trabalharam em baixa esta semana e os com vencimento em março próximo acumularam perda de 615 pontos no período. O dólar continuou se desvalorizando frente ao real, chegando bem perto da mínima em um ano e meio.

Café II

No mercado físico brasileiro, os compradores diminuíram o valor de suas ofertas tentando repassar para os preços em reais a queda em Nova Iorque e a desvalorização do dólar. Os vendedores recuaram frente essas ofertas mais baixas e poucos negócios foram fechados. O que se vê é o produtor que tem ainda um estoque de café afastar das vendas pelos preços poucos atrativos.

Café III

Continuam as pressões para que o governo federal permita a importação de café conilon. Quinta-feira, dia 2, o jornal Valor Econômico informou que este assunto chegou até o presidente Michel Temer. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse ontem ao Valor que a decisão sobre a importação de café robusta foi adiada mais uma vez e ficará para a próxima terça-feira, dia 7.



Café IV

O presidente Michel Temer determinou que fosse feita mais uma tentativa de consenso com lideranças políticas e do setor produtivo do Espírito Santo, maior produtor de café conilon (variedade que pertence à mesma família do robusta) no país. Circulou no mercado que o ministro Blairo Maggi deverá ir à FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo na próxima segunda-feira, dia 6. Jorge Luiz Nicchio, presidente do CCCV – Centro do Comércio de Café de Vitória afirmou que existe café conilon suficiente no Brasil para suprir as indústrias brasileiras de café solúvel e torrado e moído até o início da próxima safra, que deve começar a entrar no mercado em dois meses.

Café V

O Conselho Nacional do Café se posicionou fortemente contra a importação de café, mas, infelizmente, seu jornal “Balanço Semanal” – 30/01 a 03/02/2017, que circula, não traz uma única linha sobre este importante assunto. “Em nossa opinião precisamos trabalhar para aumentar a produção brasileira de café conilon e não a produção do Vietnã e da Indonésia”, comentou Jorge Luiz Nicchio.”

Política

O prefeito de Caratinga Dr. Welington venceu seu primeiro desafio de sua gestão. Como abordado aqui na coluna painel, na semana que passou a pergunta era se a Prefeitura pagaria os salários dos funcionários públicos municipais. Welington pagou e diminuiu a pressão no setor.

Pedro Lomar

O secretário de Fazenda Pedro Lomar, discreto e não muito ávido a holofotes, demonstra tranquilidade em colocar que os desafios financeiros da Prefeitura ainda são grandes. Vamos aguardar que o secretário faça o devido ajuste fiscal e o equilíbrio das finanças do município para que financeiramente Caratinga toda se sinta segura.

Equilíbrio

O certo que a folha de pagamento dos funcionários da prefeitura de Caratinga, algo em torno de 5 milhões de reais, foi percebido no mês de janeiro, que faz toda diferença no fluxo do comércio local em toda sua cadeia produtiva. Daí ser um ponto importante de uma boa gestão no público gerar boas gestões no privado.

Enxugamento

O prefeito Dr. Welington ainda não anunciou, mas nos bastidores do governo municipal já se fala em um enxugamento da máquina administrativa, eliminando mais cargos públicos comissionados em seu organograma funcional. Os comentários são que mais de uma centena de cargos podem ser extintos para ajustar a gestão pública à nova realidade do país e, é claro, do município.

Enxugamento II

Os mais críticos comentam que na reforma administrativa realizada na gestão anterior, o prefeito Marco Antônio Junqueira teria extinto duas secretarias (Defesa Civil e Cultura), mas não diminuiu o número de cargos, o que em tese seria apenas uma maquiagem e não um ajuste visando equilíbrio das contas públicas.



Dia de Campo

A Secretaria Municipal de Agricultura estará realizando às 13h dessa terça-feira (7), um dia de campo nos distrito de Santa Luzia sobre silagem no setor pecuário, em parceria com EMATER e com empresário Vasco Teixeira Gomes. A Secretaria tem incentivado a silagem de milho, cana e napier com os tratores agrícolas e ensiladeiras recebidas do Ministério da Agricultura por intermédio do deputado Adalclever Lopes. A coordenação do dia de campo é do diretor de agropecuária Ciro Vasconcellos e os palestrantes serão os veterinários Juber Guido e Rodrigo Silveira.

Energia Solar

Em Caratinga foi inaugurada recentemente a primeira loja do setor para gerar energia por painéis fotovoltaicos. A empresa, instalada na rua João Pinheiro, já está recebendo agendamentos para atendimento limitado. Com a produção de energia na própria casa ou empresa, acredita-se em que poucos anos o empreendedor já teria seu investimento de volta.

Um mês

Se passou um mês do assassinato do empresário Aldo Facchini, que foi morto na zona rural de Caraí, mas até agora os autores não foram presos. Na mídia nacional é comentado os altíssimos índices de assassinatos ocorridos no Brasil e que não foram solucionados. Esperamos que nossas autoridades nos deem a resposta, pois esse silêncio não pode continuar.

Hospital Nossa Senhora Auxiliadora

A esperança é grande de ver reerguido o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mas os críticos do setor já comentam que a velha estrutura do hospital é pra lá de ultrapassada, além de sua localização. Será que já não está passando da hora de pensarmos em uma estrutura maior, melhor e mais adequada para nosso hospital? Se o fórum já é novo, agora não seria a vez do hospital?

Estradas

O superintendente de Obras Públicas, Márcio Santos, está satisfeito com as primeiras máquinas da Secretaria de Obras de Caratinga a sair do estaleiro. Depois de um mês da posse, com esforço imenso e com orçamento limitadíssimo pelo secretário de finanças, Márcio começa a dar uma melhorada nas estradas vicinais. Nas redes sociais, ele comentou: “Nossa vontade de trabalhar é maior que os desafios que enfrentamos neste início de governo: funcionários sem receber o salário de dezembro, máquinas sucateadas…etc., mesmo assim todos os funcionários estão comprometidos com a nova administração e com o nosso município”.

Marisa Lula da Silva

A ex-primeira-dama do Brasil Marisa Letícia veio a falecer nesta semana e essa morte abriu mais uma vez as feridas da esquerda brasileira e da direita. Nas redes sociais muitos comentários alguns interessantes. “De um lado os coxinhas radicais, que não desceram do palanque, desrespeitando um luto e do outro, os mortadelas, como sempre, arranjando culpados pelo falecimento da ex-primeira-dama. Prefiro o silêncio da maioria”, Nestor Herculano. O importante é que o respeito ao luto é algo acima das diferenças políticas, é ser cristão! Que descanse em paz Dona Marisa.

Foto

Uma simples foto sensibilizou toda a nação brasileira. O abraço cordial do ex-presidente Fernando Henrique Cardozo ao ex-presidente Lula, nos sentimentos de pesar da morte de dona Marisa Letícia, esposa de Lula por 43 anos. Anos atrás foi Lula que foi dar condolências à FHC pela morte de dona Ruth Cardoso.

A Luz

Quem sabe que desse abraço cordial e de sentimentos profundos entre as duas maiores lideranças políticas do Brasil, possam renascer sentimentos políticos maiores que as cores das bandeiras e de ideais passageiros. Quem sabe essa chama não pode ser a verdadeira Luz a encaminhar o país para o futuro.