COLUNA ABRINDO O JOGO

Bom exemplo

Esporte no interior, onde os recursos são poucos, não pode ficar apenas esperando boa vontade política. Por isso, quando surge alguém com disposição para arregaçar as mangas e fazer sua parte e um pouco mais, precisamos valorizar. Um desse ótimos exemplos que é o jovem empresário Istefam Castro (Microsul Informática). Apaixonado por esporte e preocupado com o futuro dos filhos e que também pratiquem alguma modalidade, decidiu criar uma equipe de futsal, se aproximou de desportistas mais experientes, participou da fundação da Liga de Futsal Caratinguense (LFC) e colabora em diversos projetos sociais ligados ao esporte. Sua equipe adulta está na final de uma das competições mais importantes da Zona da Mata, disputada em Divino e Carangola que reúne 24 times. A forte equipe da Microsul não figurava entre as favoritas. Porém, surpreendeu a todos os adversários e chegou a decisão. Na minha humilde opinião, tivéssemos mais pessoas engajadas em causas como essa, sem ficar esperando apenas do governo, teríamos menos crianças em situação de vulnerabilidade a um passo de um caminho errado. Parabéns ao empresário Istefam Castro, independente do resultado de quadra, seu time já é campeão.

Mineiros: Ainda se ajeitando

Início de temporada é assim mesmo, ao longo dos jogos os ajustes vão sendo feitos para o melhor rendimento. Fisicamente é até normal que os times do interior estejam num estágio melhor. Afinal, começaram a preparação ainda em 2016. Portanto, a dificuldade dos favoritos nos primeiros jogos é absolutamente normal. Depois da vitória no clássico de quarta-feira, o Cruzeiro ganhou mais confiança para a sequência da temporada. Não só pelo resultado, mas, principalmente pelo futebol organizado e taticamente consciente que demonstrou. Porém, ainda faltam peças consideradas titulares como Thiago Neves e até mesmo o equatoriano Caicedo.

Pelos lados atleticanos, perder um clássico é sempre ruim. Entretanto, não acredito que o resultado comprometerá a temporada. Ao contrário do rival, o alvinegro este iniciando um trabalho do zero. Mesmo sendo Roger Machado comprovadamente competente e com uma filosofia moderna que tem tudo pra dar certo, é bom lembrar que está apenas começando. Com a chegada de Elias, o elenco fica ainda mais forte.

O América lidera o estadual porque foi quem teve o melhor resultado na estreia. Diante da URT acredito que tem tudo pra manter a ponta da tabela.

Jesus salvará

A chegada de Gabriel Jesus no futebol inglês foi cercado e muita expectativa. Titular de seleção brasileira, artilheiro, e campeão nacional. Tudo isso com 19 anos. Sob o comando do técnico mais badalado e competente do mundo, não me surpreendo com o sucesso tão rápido. Sem falar que é um garoto determinado, com foco na carreira e que conta com um suporte familiar excelente. Portanto, acredito que ele terá condições de salvar a temporada abaixo do esperado do City.



Rogério Silva

Leia mais comentários acessando o site: www.diariodecaratinga.com.br