Carro capota, sai da pista e acerta árvore

CARATINGA – Um acidente foi registrado na madrugada de ontem na BR-116, próximo ao Barracão, trecho compreendido entre Caratinga e Ubaporanga. Um veículo Fiat Strada capotou, saiu da pista e acertou uma árvore.

O socorro foi feito pelos bombeiros de Ubaporanga, que colheram informações. A primeira hipótese é que o condutor tenha cochilado e o carro capotou, desceu cerca de oito metros abaixo da pista e só parou quando bateu em uma árvore. De acordo com os bombeiros, o motorista tinha saído do local e foram os seus amigos que permaneceram e passaram as informações.