Dono deixa chave na ignição e tem veículo furtado

Automóvel foi recuperado na tarde de ontem

CARATINGA – O veículo Zafira, placas HMM 7021, foi furtado na tarde desta quinta-feira (2) quando estava estacionado na Rua Coronel Antônio da Silva, centro de Caratinga.

O proprietário disse que, por volta das 13h, deixou seu carro próximo a uma clínica odontológica, tendo retornado em 20 minutos, constatando que seu automóvel tinha sido furtado. Ele disse que havia esquecido a chave na ignição do veículo.

A Polícia Militar teve acesso às imagens de câmeras instaladas no local e foi possível ver que um homem entra do lado do passageiro e depois sai com o carro.

Na tarde de ontem, a PM foi informada que um morador da zona rural de Ubaporanga estaria com o carro furtado. Os militares foram até Rua Maria da Conceição, distrito de São Sebastião do Batatal, e encontraram o automóvel Zafira em frente a casa do denunciado. O suspeito alegou que um desconhecido deixou o carro na porta de sua residência e ainda lhe entregou a chave. Porém populares disseram que essa versão não procede, já que esse morador do distrito de São Sebastião do Batatal foi visto dirigindo o Zafira.

O automóvel foi recolhido ao pátio credenciado, enquanto o suspeito foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil.