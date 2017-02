CASU promove palestra de qualificação com pró-reitor do UNEC

CARATINGA – Na última quinta-feira (2), o Centro de Assistência à Saúde UNEC (CASU) – mantido pela Fundação Educacional de Caratinga – deu início à programação do Núcleo de Educação Profissional (NEP) em 2017. A primeira atividade do ano foi comandada pelo professor Eugênio Maria Gomes, pró-reitor de Administração do UNEC, que ministrou a palestra “Profissionalismo e Imagem – A chave para o sucesso”. Profissionais de saúde das mais diferentes áreas da instituição participaram do evento.

Durante a preleção, o professor enfocou a necessidade de repensar a postura no ambiente de trabalho e aprimorar o atendimento para trazer a máxima satisfação das expectativas do público. O assunto foi tratado de forma direcionada à realidade hospitalar, mas ele considera a reflexão importante em qualquer campo profissional.

“Independentemente da área de atuação, associar a sua postura profissional à sua imagem é algo que serve para a vida toda. Extrapola inclusive a questão profissional, porque à medida que você consegue ser um profissional de sucesso, abre portas e cria condições para ter sucesso na vida”, ensina.

O NEP

Criado em 2015, o Núcleo de Educação Profissional é uma iniciativa do CASU para promover a qualificação constante da equipe. Periodicamente, os colaboradores da instituição participam de encontros com palestras e treinamentos para atualizar e aprimorar conhecimentos.

De acordo com o diretor administrativo do CASU, Arthur Ferreira da Silva Junior, a atividade traz motivação para os profissionais e isso se reflete nos

índices de satisfação dos pacientes. “Os colaboradores saem do NEP já com uma disposição nova, melhorada, para o trabalho. Isso nos enriquece e o grande beneficiado é o paciente, que terá o melhor atendimento”, destaca.